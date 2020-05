Arousa Norte reinventa su estrategia con acciones pensadas en el turismo seguro de proximidad

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

08/05/2020 18:42 h

Ante las restricciones que impone el coronavirus y pensando en atraer visitantes a la comarca, la mancomunidad Arousa Norte reinventa su estrategia turística para diseñar acciones pensadas en el turismo seguro de proximidad. En una reunión, los alcaldes aprobaron la puesta en marcha de un plan de trabajo que prevé la realización de acciones coordinadas con las concejalías de Turismo de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo.

Además, se constituirán mesas sectoriales que contarán con la participación de empresarios de los ámbitos de la hostelería, agencias de viajes y empresas de ocio. La gerente de la mancomunidad, Irene Maneiro, señaló: «Situándonos nun escenario descoñecido a día de hoxe, é o momento de reinventar e adaptar as accións a un novo mundo no que a tecnoloxía e a vida en pequeno formato sexan as protagonistas. Apostamos nesta estratexia polo turismo sostible e de proximidade, así como pola unión do sector para atopar solucións integrais».