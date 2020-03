Monoulious DOP e Miguel Costas actuarán no Rock & Dorna

O grupo de Noia e o exintegrante de Siniestro Total formarán parte do cartel do festival fixado para o 23 de xullo

La Voz de Galicia M. X. Blanco

ribeira 31/03/2020 16:30 h

O confinamento non para á Real e Ilustre Cofradía da Dorna, que segue a traballar con ilusión na organización das singulares festas. De feito, a entidade vén de confirmar a actuación de Monoulious DOP e Miguel Costas. Ámbolos dous formarán parte do cartel do Rock & Dorna, festival que está fixado para o 23 de xullo e que conta co financiamento do Concello de Ribeira e da Deputación da Coruña.

Monoulious é un grupo de Noia que leva varios anos pisando forte, mentres que Miguel Costas é un músico sobradamente coñecido tralo seu paso por importantes formacións galegas como Siniestro Total e Aerolíneas Federales.

Desde a Real e Ilustre envían unha mensaxe de esperanza aos dorneiros e aos barbanceses en xeral e amosan a súa confianza en poder celebrar con normalidade unha nova edición da singradura máis festeira.