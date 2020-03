Chamamento desde Aguiño aos nenos para que dediquen estes días a debuxar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. X. Blanco

ribeira 16/03/2020 14:31 h

A asociación Francisco Lorenzo Mariño fai un chamamento para que as familias da comarca animen aos nenos a dedicar estes días á realización de debuxos. Coa proposta, a entidade persegue ofrecer unha alternativa de entretemento para os cativos, obrigados a permaneceren nas vivendas, pero tamén quere que os barbanceses amosen a súa solidariedade, pois a idea é que as ilustracións se difundan a través das redes sociais e tamén se colguen das portas e fiestras das vivendas co lema Eu quedo na casa.

Todas aquelas familias que se sumen a esta proposta poden enviar os debuxos dos seus nenos á dirección de correo electrónico aflm.aguinho@gmail.com, cos datos do autor (nome, apelidos e teléfono). A entidade irá divulgando as ilustracións a través do seu portal de Facebook, pero unha vez que remate a situación de alerta, sorteará tres lotes de libros infantís entre os participantes. Estes agasallos serán entregados en maio, no marco dos actos a celebrar con motivo do Día das Letras Galegas.