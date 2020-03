La prevención impone su ley en la actividad industrial de Barbanza

0

16/03/2020 16:11 h

Los polígonos industriales de Ribeira, A Pobra y Boiro registraban esta mañana un ritmo de actividad muy inferior al habitual. En el caso de Xarás, la práctica totalidad del movimiento se concentraba a primera hora en la factoría Frinsa, donde tanto a los trabajadores como a quienes deseaban acceder a las instalaciones para transportar mercancía se les tomaba la temperatura antes de dejarles pasar.

Estamos poniendo nuestros esfuerzos en mantener, antes de nada, la seguridad de nuestro personal»

Las medidas de higiene para prevenir el contagio del coronavirus se han incrementado en las empresas, reforzando los servicios de limpieza e, incluso, aplicando protocolos nuevos en pasamanos y otras zonas comunes. Lo importante, como señalaban desde una fábrica: «Estamos poniendo nuestros esfuerzos en mantener, antes de nada, la seguridad de nuestro personal». En las factorías, el personal de oficinas trabaja mayoritariamente desde casa y, a diferencia de lo que suele ser habitual, en el exterior de los parques empresariales básicamente puede verse a transportistas o, puntualmente, a operarios que entran en sus puestos.La actividad se concentra en las naves, cerradas a cal y canto. Solo la presencia de vehículos aparcados en el exterior constituye un indicativo del retorno a la actividad en pleno estado de alerta.

Se non gaño non podo pagar a letra do camión»

En el parque industrial de A Pobra, un transportista revisa su camión antes de emprender camino la Alicante con un cargamento de conservas destinadas a los supermercados de una empresa de distribución nacional. Son poco más de las nueve de la mañana y llegó procedente de Sigueiro. Explica que es autónomo y que no tiene otro remedio que emprender camino: «Se non gaño non podo pagar a letra do camión».

Chamei ás policías locais de Ribeira e A Pobra para ver se podía proseguir a actividade. As dúas respondéronme igual, así que mandei aos operarios para aquí»

Entre muchos trabajadores existe incertidumbre y afloran las dudas sobre lo que está permitido o no. El dueño de una constructora de A Pobra que realiza la ampliación de una nave en el polígono de A Pobra explicó que hizo una doble comprobación: «Chamei ás policías locais de Ribeira e A Pobra para ver se podía proseguir a actividade. As dúas respondéronme igual, así que mandei aos operarios para aquí». En una firma de Boiro, dedicada al suministro de maquinaria para empresas han cerrado las verjas, en las que han colocado unos carteles que indican el número de teléfono al que deben llamar para ser atendidos. El motivo, explica uno de los responsables: «As empresas mandan aquí obreiros, pero nós non aparecemos en ningún epígrafe do real decreto. Por iso, decidimos implantar un método de atención pola nosa conta».