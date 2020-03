Suma Ribeira pide que el logo del Concello sea consultado y decidido entre todos

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

12/03/2020 14:26 h

Suma Ribeira solicita que el logo del Concello sea consultado y decidido «democráticamente entre todos. Fuxindo de propostas que esteticamente se inspiren ou lembren intereses partidarios». La formación, representada en el pleno por Xurxo Ferrón, se pregunta «canto se leva malgastado, tanto en valor material como inmaterial, na defensa numantina da uve?. Cantas oportunidades se levan perdido para maior e mellor coñecemento do noso concello de Ribeira en procuras na Internet?

El partido también demanda que el Concello encargue un informe de evaluación del coste económico, en cambios materiales u horas de trabajo «que nos vai supoñer aos ribeirenses a substitución da uve e do potencial beneficio perdido en repercusión mediática ao longo dos anos deste período democrático o dobre uso da be e da uve. Asemade, tamén solicitamos información sobre o custe do informe da Real Academia Galega e do acto de solemne presentación pública do moi previsible informe de por que Ribeira se escribe con be».