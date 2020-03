La flota del cerco inicia la campaña de la xarda en el País Vasco

0

La Voz de Galicia j. m. jamardo

ribeira/la voz 12/03/2020 14:20 h

El sector del cerco de la comarca ya está a pleno rendimiento. Una parte importante de la flota ya subió para el País Vasco y desde el lunes empezó la campaña del verdel. Todavía quedan algunas unidades en puerto pero posiblemente zarpen estos días rumbo al golfo de Vizcaya. Tras unos primeros días de pesca, las sensaciones son bastante buenas, pues los precios están acompañando en estas primeras jornadas y el kilo de xarda está entre los 0,80 y el euro el kilo.

El patrón del cerquero Ardorán, de Portosín, Eduardo Carreño, señaló que llevan toda la semana faenando y tienen el puerto base en Ondárroa, donde permanece la mayor parte de la flota procedente de Galicia. En este sentido, indicó que «somos uns quince barcos que estamos á xarda pero nos próximos días espérase que veña algún máis».

Carreño destacó que estaban con muchas ganas de volver a la actividad pues llevaban desde noviembre prácticamente parados y sin apenas ingresos. «Nós viñemos hai un par de semanas e estivemos traballando o xurelo pero e esperando pola xarda para comezar a traballar».

Cuotas

Uno de los problemas que afronta la flota cerquera gallega en esta ocasión para la captura de esta especie, son las cuotas. En este sentido, el armador portosinense destacó que varían de un barco a otro.

Eduardo Carreño se mostró bastante contento con el arranque de la campaña de la xarda pues destacó que «polo momento estamos vendo bastante peixe». También hizo mención a que es bastante bueno ya que tiene un tamaño «bastante comercial pois un quilo pode meter entre dúas e tres pezas».

Por su parte, el armador del cerquero ribeirense Manilo, Manuel Ayaso, insistió en que uno de los principales inconvenientes de la campaña de este año es la cuota. Reconoció que puede variar bastante de una embarcación a otra por lo aunque la media para cada uno de ellos puede ser de unas 40 o 50 toneladas al año de caballa.

La impresión sobre la primera semana de actividad de esta especie no es nada buena en lo que a capturas se refiere. En este sentido, comentó que no hubo mucha y si sigue así la temporada, «moitos non colleremos os topes establecidos» pues están encontrando poco pescado. Manuel Ayaso destacó que por lo menos la cotización está siendo bastante buena.

El armador de Santa Uxía resaltó que también arrancó la temporada de la anchoa por lo que la flota ya se quedará en el País Vasco para participar en la edición de este año. En este sentido, indicó que llegaron al acuerdo de coger el 90 % antes del mes de junio y el resto después con la finalidad de repartir y prolongar la campaña.