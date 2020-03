0

La Voz de Galicia Marta Gómez

On fire 09/03/2020 12:55 h

Batucadas, unha verbena feminista, cánticos e tambores, risas e alegría. Os actos que onte se sucederon na comarca foron unha festa que encheu rúas como as de Ribeira. Por que non? O 8M é un día para celebrar e para reivindicar, e unha cousa non entra en colisión coa outra. Unha pode berrar ben forte para botar abaixo o machismo, condenar a violencia sexista e esixir igualdade de dereitos sen deixar a un lado a alegría. Porque o feminismo é unha loita, continua e constante, non só do 8 de marzo, pero é unha loita pacífica.

O único malo que eu vexo na multitude de actos que se desenvolven co gallo do 8M é cando se perde de vista que o Día Internacional da Muller é unha xornada de reivindicación, para recordar que a igualdade é un dereito que aínda está lonxe -os datos sobre a fenda salarial son unha clara mostra, por exemplo-, para pór o foco en todo o que queda por conseguir e deixar claro que non pararemos ata logralo. Por esa razón non acabo de entender algunhas das actividades que se programan.

Non acabo de ver que pode ter de reivindicativo, por citar un caso, unha andaina. Está moi ben promover a actividade física e un estilo de vida saudable, pero máis alá diso, non acabo de ver a relación entre facer sendeirismo e a loita feminista nin de que maneira se lle pode dar visibilidade dese xeito. Como tampouco acabo de entender que para conmemorar o 25N se programen cursos de defensa persoal. Que está moi ben saber defenderse, pero para evitar as agresións o que hai que facer e incidir no agresor, non nas vítimas potenciais. Para que logo digan que somos unhas histéricas.