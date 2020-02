La demanda de apoyo del sector mar-industria divide al pleno de Ribeira

0

La Voz de Galicia A. Gerpe

28/02/2020 15:37 h

Hasta Ribeira acudieron la noche del lunes la directiva de la asociación de depuradoras gallegas (Agade) Carmen Figueira; el vicepresidente general de Anfaco, Roberto Alonso; integrantes de la federación de bateeiros Femex, entre ellos Javier Blanco, y el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Pérez, para asistir al debate sobre la solicitud de apoyo al sector mar-industria ante la reforma de la normativa de Costas sobre la ocupación del dominio público. La propuesta, sobre la que el pleno evidenció su división, había sido presentada días antes en el registro del Concello por el presidente de Agade, Roberto Fariña, para que fuera abordada por los concejales. Fue el PP quien recogió el testigo para presentar la iniciativa en nombre del sector, aspecto que despertó las suspicacias de algunos grupos políticos ribeirenses. Antes de que comenzara la sesión, Carmen Figueira solicitó autorización para ser ella, y no ningún partido, quien leyera la propuesta del colectivo. Precisamente, explicó Carmen Figueira instantes antes del pleno, para evitar que la preocupación del sector se alineará con siglas o colores partidistas.

Llegado el momento de abordar el punto, que figuraba en el séptimo puesto del orden del día, el alcalde, Manuel Ruiz, le informó de que el reglamento de Ribeira no permite la intervención de personas ajenas a la corporación, pero que la teniente de alcalde María Sampedro leería el texto remitido por Roberto Fariña de forma íntegra. Sin embargo, la votación hubo que hacerla por partes para que saliera aprobada y e impedir la reedición de lo ocurrido en la sesión del 28 de octubre, cuando un texto similar fue presentado por el PP y rechazado por los restantes grupos, que lo calificaron de electoralista.

La sombra de Ence

Aunque el texto presentado por el sector mar-industria habla en todo momento de las empresas o actividades vinculadas al ramo de la alimentación que ocupan zona de dominio público, hubo quien creyó ver detrás un interés oculto de defender los intereses de la celulosa Ence. El edil de Suma Ribeira, Xurxo Ferrón, afirmó: «Non todas as empresas que invaden o espazo litoral teñen que ver coa alimentación». También aseguró que las leyes de Costas son «fortes cos débiles e débiles cos fortes».

Más allá fue el portavoz nacionalista, Xosé Váquez Cobas, quien aseguró que «este asunto ten un tufo electoral. É unha situación creada pola ley de Costas do PP do 2013 e por un regulamento que foi considerada ilegal. O detonante para modificar o regulamento foi a prórroga concedida irregulamente a Ence dada por un goberno provisional do PP. O verdadeiro motivo que agocha é defender os intereses de Ence fronte ao interés xeral». El edil manifestó el apoyo del BNG al sector del mar y dijo que su partido defiende un plan de traslado de aquellos equipamientos que no tienen relación directa con el mar.

En la misma línea se manifestó el socialista José Vilas, quien aseguró que el texto de la moción «está cheo de falsedades. O actual marco lexislativo derívase do mandato do PP. Calquera outra interpretación é falsa». Dijo Vilas que el reglamento elaborado durante la etapa de Mariano Rajoy en el gobierno ya habla del impacto paisajístico y aseguró el socialista que «o Ministerio paralizou a modificación do regulamento. Non hai en trámite ningunha modificación». El PSOE presentó una enmienda, que el sector mar-industria no aceptó y que, por lo tanto, fue votada en contra por la corporación

La edila del PBBI, Herminia Pouso, fue especialmente dura con el PSOE: «É curioso, cando o PSOE chega ao goberno con medidas que chaman de progreso, pón o país patas arriba. Teñan sentidiño e deixen á xente traballar. Se esta xente estivera preocupada pola norma do 2013, tería saído á rúa no 2013». Sin embargo, Herminia Pouso anunció que su partido se abstendría en la votación porque «se as confrarías estiveran preocupadas terían contactado con nós».

La teniente de alcalde Mariola Sampedro aseguró que era importante «que esta corporación sexa firme e unánime na defensa do sector», pero el alcalde, Manuel Ruiz, fue mucho más explícito. Dijo que hay empresas que ya están padeciendo los efectos de un cambio en lo que respecta a las concesiones, refiriéndose al caso de Paquito, e indicó que a algunas factorías el permiso de ocupación se les acaba dentro de tres años: «Cada vez que o mar tivo un problema, este Concello estivo co sector. Aprobar a iniciativa por unanimidade é un éxito para os que viven do mar. Sinto tristeza de que a vexan como algo que beneficia ao PP. Iso é o que nos pedía o sector, que nos uníramos. Estou disposto a que o PP se absteña na votaciòn se todos os demais o fan a favor».

A esas altura del debate, uno de los bateeiros asistentes ya había abandonado la sala, murmurando y visiblemente molesto. El resto aguantó hasta que tuvo lugar la votación. Finalmente, PP, BNG y Suma Ribeira apoyaron los puntos uno, dos y cuatro. En estos se habla del reconocimiento de la realidad de la comunidad autónoma y de la comarca en relación a la importancia de la industria del mar «que pone en entredicho un reglamento absurdo que demuestra el claro desconocimiento de la realidad social de la comarca». El segundo punto habla de la necesidad de entablar una mesa de diálogo y análisis con los sectores vinculados al mar para alcanzar un acuerdo que tenga en cuenta las reivindicaciones socio económicas del sector y dar traslado del acuerdo al Gobierno central.

Sin embargo, BNG, PSOE y Suma votaron en contra el tercer punto del texto, en el que se habla de que la reforma de Costas mantenga el actual sistema regulatorio de las concesiones de ocupación de dominio público marítimo terrestre para los establecimientos del complejo mar-industria. La abstención del PBBI y el voto favorable del PP permitieron sacar adelante este punto.