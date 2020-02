0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Manuel Gago

27/02/2020 05:05 h

Non sei se no momento no que se atopen lendo isto teremos xa o primeiro caso de positivo en coronavirus nos centros médicos do Barbanza, ou tardará algúns días máis en chegar. Chegará, iso sen dúbida algunha. Unha conta humorística de twitter protagonizada polo propio virus (galeguizado) falaba de que seguro que chegaba máis tarde a Galicia polo lento que vén o tren ata aquí.

Pero o certo é que o Covid-19 acabarase incorporando ás nosas vidas durante un tempo -como a xa esquencida gripe-A- e xa hai quen se apurou a facerlle un sitio na nosa mesa chamándolle «escornavirus». Logo din que os galegos somos pouco abertos a foráneos! Aínda estou lembrando as múltiples variantes coas que rebautizamos as velutinas, tamén inmigrantes asiáticas, para adaptalas á idiosincrasia do país.

É moi estraño isto de ver chegar unha pandemia (aínda non o é, segundo a OMS) en directo. Pasa un pouco como coas ondas de mar, cando estás folgando na praia das Furnas ou en Baroña, e sentes antes o son da onda formándose alá adiante antes mesmo de vela chegar ou crebar. De algún xeito, resulta un retrato do global que é a sociedade e das múltiples ligazóns entre as persoas ao longo dos países. Isto ten algo bo e algo malo. Para cando chegue o virus a esta comarca occidental do territorio máis occidental de Europa, deberamos contar información suficiente como para terlle o respecto xusto ao Covid-19, unha variante un pouco máis brava da gripe. Pero sospeito que todo este tempo intermedio vai valer máis ben para todo o contrario.