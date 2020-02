0

La Voz de Galicia a. Gerpe

27/02/2020 15:15 h

El BNG de Ribeira llevará al Valedor do Pobo y a Política Lingüística el cambio de la uve del topónimo por corazones. El portavoz de la formación, Xosé Vázquez Cobas, indicó: «O BNG non vai tolerar o novo capricho de Ruiz Rivas de encher a cidade de corazóns, deturpando o topónimo oficial do municipio ribeirense». Los nacionalistas manifestaron que el mandatario debe respetar la ley.

Otro aspecto criticado por el BNG ha sido el hecho de que operarios municipales hayan cambiado la uve de las rotondas. La formación política afirma que pedirá por escrito el coste de la instalación de los corazones «e as horas que perdeu a brigada de obras municipal para instalalos». Asimismo, indica que el PP «desatende os requerimentos feitos por diversas institucións».

Ribeira se escribe con corazón

Con el objetivo de atajar polémicas y unificar el topónimo de Ribeira sin disgustar a nadie, el gobierno local apostó en su día por añadir un corazón al nombre del municipio. Ese cambio, que parece una transición hacia la incorporación de la be en lugar de la uve, se ha trasladado ahora a las rotondas de entrada a la ciudad. Hasta ahora, las letras instaladas en los accesos a Santa Uxía lucían el topónimo deturpado, pero ayer los obreros les añadieron un corazón