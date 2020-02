Xa está en marcha a organización da sétima edición de «Barbantiarte»

0

La Voz de Galicia M. X. Blanco

ribeira 19/02/2020 14:26 h

A asociación Barbantia, en colaboración co Museo do Gravado de Artes, vén de poñer en marcha o mecanismo organizativo dunha nova Barbantiarte, a sétima. A idea é reunir nunha gran exposición, que será inaugurada ao longo do vindeiro mes de marzo, aos creadores da comarca.

A esta convocatoria están chamados os representantes das distintas disciplinas artísticas: pintura, escultura, fotografía, gravado, banda deseñada, performance, videocreación... Desde a organización pídese que cada participante envíe unha obra e, se é posible, que non sexa anterior ao 2017.

Do que se trata é de que aqueles creadores barbanceses que estean interesados en sumarse a esta exposición se poñan en contacto con Barbantia ou co Museo do Gravado para facer chegar a súa obra antes do 10 de marzo. Os traballos teñen que ir acompañados dunha ficha técnica, un pequeno texto e unha fotografía, pois coincidindo coa exposición editarase un catálogo. O prazo para enviar este material concluirá o día 5.

Os promotores desta iniciativa animan a todos os artistas da comarca a elixir un dos seus traballos e sumarse a esta iniciativa.