Manuel Millán: «Los futbolistas son los que ganan los partidos»

La Voz de Galicia Álvaro SEVILLA

19/02/2020 10:32 h

Manuel Millán (Ribeira, 1990) ha tomado el testigo de Susú Cores al frente del Boimorto. Lo hace con el objetivo de continuar su legado y lograr la meta marcada, mantenerse en Preferente. Este domingo sumó su primera victoria comandando el equipo, lo que le permite tomar aire de cara a una recta final de temporada que se antoja a cara de perro.

-Los tres puntos contra el Ribadeo hacían falta. Ellos llegaban en un gran estado de forma.

-Íbamos 2-0 y se nos complicó el partido en dos jugadas aisladas. Llevábamos una dinámica mala y había que romper esa racha. Ganamos 3-2. En casa somos un equipo muy complicado, los chavales lo dan todo, se transforman. Ganarnos no es nada fácil.

-Le toca hacer olvidar a Susú.

-Ella es una pionera, se le presentó una oportunidad muy buena y decidió cogerla. Le llegó fruto de su trabajo y se lo merece. La verdad es que en el vestuario tenía el respeto y la confianza de todos, y también de la directiva. Con ella se podía trabajar perfectamente. A veces puedes equivocarte, nos pasa a todos, pero lo importante es estar juntos.

-Estaba en el cuerpo técnico de Susú y ahora le toca tomar las decisiones. ¿Qué tal lo lleva?

-Durante la semana mejor, pero en los partidos se sufre. Toca decidir, poner a uno o a otro. Eso es lo que más cuesta.

-Jugó muchos años en esta categoría. ¿Ve igual el rol de entrenador que cuando era futbolista?

-La verdad es que cuando estás en el campo no le das tanta importancia. Yo no le hacía tanto caso [ríe]. Ahora intento que tengan libertad, que resuelvan las situaciones por ellos mismos. Los futbolistas son los que ganan los partidos. Durante la semana trabajamos conceptos generales, que todos tengan una idea común, pero a la hora de moverse, de encarar o de finalizar deben tomar sus decisiones. En el fútbol uno más uno no son dos.

-Sigue contando con Alba Meilán en el cuerpo técnico.

-Es la encargada de llevar la preparación física. Pero en realidad este es un trabajo conjunto, cuento con ella para todo. Cada semana planificamos el trabajo entre los dos. No vamos a tener segundo entrenador, por lo que nos apoyaremos el uno en el otro para tomar las decisiones. Estamos manteniendo las mismas dinámicas que teníamos con Susú. Obviamente cada uno tiene sus matices, pero las líneas generales van a ser las mismas.

-Me comentaron que son un equipo duro, de segundas jugadas, de mucha disputa.

-Somos un equipo intenso, que nos sentimos bien en las segundas jugadas, pero eso no quita que nos guste combinar cuando tenemos espacios.

-¿Cómo ve el nivel de la liga?

-La verdad es que en la cabeza de la clasificación es muy alto. Están Viveiro, Noia, Mugardos, Fisterra, Boiro... Tienen jugadores de categorías superiores y este año el ascenso estará muy apretado. En la zona baja está complicado. Veo un buen nivel, como todos los años. Es una categoría que me gusta. Creo que se juega más que en Tercera, donde predomina más el físico.

-¿Y la salvación cómo la ve?

-Es nuestro objetivo y debemos intentar ganar todos los partidos que nos quedan en casa y tratar de sumar el máximo número de puntos fuera. Con 45 puntos creo que podemos salvarnos, pero nunca se sabe. Dependes de los arrastres de Tercera. Todo cambia de una jornada a otra.

-¿Dudó en coger el equipo?

-Al principio te choca cuando te lo comunican. Pero es una oportunidad que no puedes rechazar. Al final te lo piensas y siempre que cuentes con ilusión y ganas debes tirar hacia adelante.

-¿Y el fútbol ribeirense qué tal lo ve?

-Creo que se están dando pasos para crecer. Lo importante es que los chavales tengan la oportunidad de crecer en su casa. Veo al Atlético Ribeira con problemas en Primera Galicia, pero espero que sean capaces de mantener la categoría. Sería muy importante.