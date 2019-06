Familiares y amigos reclaman justicia para Abraham y Sara

0

La Voz de Galicia Ana Lorenzo

14/06/2019 23:10 h

Los familiares de Abraham y Sara no están dispuestos a olvidarlos, y menos a quedarse callados por lo que consideran que es una injusticia. Y no están solos en esta lucha, ya que decenas de amigos, conocidos y personas que han vivido muy de cerca este terrible accidente de tráfico los quisieron acompañar en la concentración que se celebró esta tarde en el Malecón de Ribeira, y en la que pidieron que se tomen medidas para que su pérdida no quede impune.

«Como xa sabedes, unha condutora que deu positivo en alcohol e drogas e outras sustancias quitoulles a vida. Esta muller non pensou na vida dos demais, e decidiu o día 4 de maio coller o seu coche sen pensar en ninguén máis que ela mesma», apuntó la tía de Abraham, Salomé Santos, que fue la encargada de hablar en nombre de la familia, y pedir que se guardase un minuto de silencio en recuerdo de los dos jóvenes. Visiblemente emocionada, explicó cómo esta persona los separó de ellos para siempre, «da forma máis cruel, arrebatándolles a vida de golpe, sen avisar, destrozando os seus soños e ilusións. E a nós quitounos todo, só nos deixou o recordo, non puidemos nin dicirlles un simple adeus».

Explicó que el daño causado se ha acrecentado por la decisión de un juez de dejar en libertad provisional con cargos a la presunta culpable de la colisión, «á que lle impón unhas medidas cautelares que nós cremos que non son suficientes, non impiden que volva a cometer o mesmo acto, porque se lle deu igual poñer fin a dúas vidas, quen nos garantiza que non vai conducir por que lle retiraron o permiso? É dicir, ¡un simple anaco de plástico!».

También la prima de Sara, Beatriz Martínez, pidió justicia para los dos jóvenes, y criticó que las leyes intenten proteger a los culpables y los equiparen a las víctimas. «Mentres quede un só fío de esperanza non imos permitir que se chame accidente ao voso final», gritó.

Recurrir la decisión

El abogado de la acusación particular, Antonio Arca, recurrió hoy mismo la decisión del juez de dejar en libertad provisional a María del Pilar Fernández Patiño, la conductora implicada en la colisión y a la que se le retiró el carné, el pasaporte, se le intervinieron todos los vehículos a su nombre y tiene la obligación de acudir al juzgado dos veces al mes.

En un plazo aproximado de un mes se decidirá si se tiene en cuenta esta demanda del letrado de los familiares. Además, una vez que el caso llegue a juicio, la mujer podría enfrentarse a una pena de seis años de cárcel como supuesta autora de cuatro delitos: dos por homicidio, uno por conducción temeraria y otro por coger el coche después de haber consumido alcohol y drogas.