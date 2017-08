Miguel Ángel Nóvoa, hostelero: «Ou daba o salto agora ou non o ía facer nunca»

0

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira / La Voz 11/08/2017

Tal y como están las cosas, para la creación de empleo en general y para los autónomos en particular, Miguel Ángel Nóvoa es una rara avis. Hace tres meses que abrió las puertas de Entrepans en el municipio coruñés de Ribeira y confiesa que, en su caso, la decisión de trabajar por cuenta propia no la tomó empujado por las circunstancias: «Sempre fun asalariado, pero despois de vinte anos estaba canso do que facía e animeime a emprender. Pensei que ou daba o salto agora ou non o ía facer nunca, a pesar de todo o que viña escoitando do queimados que están os autónomos».

En su caso, reconoce que su experiencia es muy corta como para hacer una valoración en profundidad sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia. Pero de momento está satisfecho con cómo va su establecimiento. Eso sí, tiene claro cuál es su prioridad: «Por agora estou moi contento. Eu o negocio téñoo para vivir, sei que non vou facerme rico, pero chégame con iso. Xa iremos vendo como vai, e se a cousa vai medrando, moito mellor».

Pero esta nueva aventura en la que se ha embarcado no está exenta de dificultades, sobre todo para alguien que siempre había trabajado para otras empresas. En este sentido, Miguel Ángel Nóvoa echa en falta que haya más información para los emprendedores. De hecho, reconoce que lo mejor «é tirar dun bo xestor que domine o tema dos autónomos, se non o fas así vai todo sobre a marcha porque hai pouca información. Conforme vas avanzando van aparecendo cousas coas que non contabas, documentación que non sabías que tiñas que presentar ou que ninguén che dixo que necesitabas... Nese sentido si que noto falta de información».

Una oportunidad

A la hora de lanzarse al mundo de los autónomos, Miguel Ángel vio una oportunidad en las iniciativas que se están impulsando para potenciar los mercados municipales y decidió apostar por instalar su bocatería en el de Palmeira: «No meu negocio estou facendo algo distinto, que é o que buscaba. Non é mellor nin peor, pero si unha oferta gastronómica diferente», defiende.