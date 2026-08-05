Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger: «No vendrían 70.000 personas si tuviesen la mesa bien servida»
REDACCIÓN / LA VOZ
RIANXO · Exclusivo suscriptores
El religioso gallego dice que sufre de una manera «muy especial» lo sucedido05 ago 2026 . Actualizado a las 21:25 h.
«Está siendo muy difícil. Uno vive esta situación de manera demasiado personal, con los sentimientos a flor de piel, y eso no es bueno para una entrevista», advierte Santiago Agrelo Martínez (Rianxo, 1942), arzobispo emérito