Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger: «No vendrían 70.000 personas si tuviesen la mesa bien servida»

Santiago Agrelo, en Santiago, en una imagen de archivo del 2021. XOAN A. SOLER

«Está siendo muy difícil. Uno vive esta situación de manera demasiado personal, con los sentimientos a flor de piel, y eso no es bueno para una entrevista», advierte Santiago Agrelo Martínez (Rianxo, 1942), arzobispo emérito