Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger: «No vendrían 70.000 personas si tuviesen la mesa bien servida»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

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Santiago Agrelo, en Santiago, en una imagen de archivo del 2021.
Santiago Agrelo, en Santiago, en una imagen de archivo del 2021. XOAN A. SOLER

El religioso gallego dice que sufre de una manera «muy especial» lo sucedido

05 ago 2026 . Actualizado a las 21:25 h.

«Está siendo muy difícil. Uno vive esta situación de manera demasiado personal, con los sentimientos a flor de piel, y eso no es bueno para una entrevista», advierte Santiago Agrelo Martínez (Rianxo, 1942), arzobispo emérito

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