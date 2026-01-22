Fabián Fojo, un emigrante gallego que trabaja de policía en Londres vigilando los parques reales: «Marchei de Rianxo porque non había traballo»
Fabián Fojo nació en 1992 en Suiza, donde sus progenitores habían emigrado por motivos laborales siete años antes. Su padre era albañil y su madre trabajaba en el sector de la limpieza. En el 94, la