Fabián Fojo, un emigrante gallego que trabaja de policía en Londres vigilando los parques reales: «Marchei de Rianxo porque non había traballo»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

Fabián Fojo trabaja en la policía metropolitana londinense.
Tras pasar por los servicios paramédicos, actualmente trabaja en la policía metropolitana de la ciudad

25 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fabián Fojo nació en 1992 en Suiza, donde sus progenitores habían emigrado por motivos laborales siete años antes. Su padre era albañil y su madre trabajaba en el sector de la limpieza. En el 94, la

