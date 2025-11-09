O histórico e polémico hórreo do pai de Castelao, en venda por 300.000 euros

Marta Gómez Regenjo
RIANXO · Exclusivo suscriptores

A finca en venda inclúe o hórreo e unha pequena casa.
A finca en venda inclúe o hórreo e unha pequena casa. CARMELA QUEIJEIRO

A orde ditada no seu día para derribar a construción provocou unha revolta entre a veciñanza de Rianxo da que dan conta coplas populares

09 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A xente de Rianxo tivo sempre fama de cantareira e de ser especialmente hábil á hora de transformar feitos cotiás en coplas populares. Grazas a ese talento hai acontecementos que chegan aos nosos días a

