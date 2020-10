Conservas Cerqueira ocupará varias parcelas en el polígono de Rianxo

Las negociaciones entre la empresa y la sociedad SEA están ya muy avanzadas

La sociedad Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y representantes de Conservas Cerqueira han confirmado el interés por parte de la empresa ribeirense en la compra de terrenos situados en el polígono industrial de Rianxo. «Las conversaciones están muy avanzadas», afirman ambas partes, que se resisten a dar más detalles hasta que el acuerdo esté completamente cerrado. Lo que sí se sabe es que, en caso de fructificar las negociaciones, la actividad de la conservera se trasladaría en su totalidad al municipio rianxeiro.

«A nosa intención é abrir alí unha fábrica nova a medio prazo», explican desde la compañía. No detallan si su tamaño será mayor que el de las instalaciones con las que cuentan en la actualidad, ya que «aínda non se concretaron as dimensións do terreo», ni si se crearán más puestos de trabajo. Afirman, sin embargo, que «a perspectiva é medrar». En esta línea, desde Conservas Cerqueira quieren tranquilizar a sus trabajadores, a los que, aseguran, ya informaron de estas negociaciones: «Os nosos empregados xa están ao tanto. De todas as formas, estamos falando dun traslado que pode prolongarse uns tres anos, en caso de que se confirme».

