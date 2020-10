El PP de Rianxo critica el «pasotismo» del gobierno local por perder una ayuda para construir un parque cubierto en A Martela

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ribeira La Voz

01/10/2020 10:55 h

El grupo municipal del PP de Rianxo responsabilizó al gobierno local de perder una ayuda de la Xunta para poder construir un parque cubierto en la zona de A Martela. El proyecto, que contaba con una subvención de la Consellería de Presidencia de 65.800 euros, debería de estar finalizada el próximo mes, pero los trabajos aún no se iniciaron. Según explicó, Germán Allut, portavoz de los populares rianxeiros: «Estamos ante unha proba máis do pasotismo e o deixamento dun goberno local que non é capaz de sacar adiante proxectos que contan co respaldo de todas as forzas políticas do consistorio e, o máis importante, que son fundamentais para os veciños de Rianxo».

El concejal popular recordó que la adjudicación de la obra había quedado desierta y, según tuvo conocimiento este grupo, fue porque todas las empresas que aspiraban a realizarlo coincidieron en que era «un proxecto inviable economicamente». Allut consideró que este es un ejemplo más de que el municipio de Rianxo tiene «un goberno incompetente e incapaz. O Concello de Rianxo quere facer castelos no aire, quere facer moita obra con poucos cartos a costa de buscar empresas que expriman aos seus traballadores e favorezan a precariedade laboral».

Por último, además de reclamar explicaciones sobre lo sucedido con esta actuación, desde el grupo municipal del PP afirman: «Despois teremos que aguantar ao alcalde diciendo que a Xunta non apoia ou marxina ao Concello de Rianxo, cando o certo é que a súa incompetencia provoca qeu se vaian ao lixo cas 66.000 euros».