Galicia Nomeada suma 20.000 topónimos nos seus nove primeiros meses de vida

La Voz de Galicia Laura M. Gómez

21/09/2020 14:11 h

Galicia Nomeada, a plataforma para a recolleita colaborativa de microtopónimos galegos, suma preto de 20.000 nomes propios de leiras, devesas, fontes penedos ou veigas. Iso só nos seus primeiros nove meses de vida. O número de persoas interesadas en sumarse ao proxecto non deixou de medrar a pesar das medidas de confinamento derivadas da pandemia e, actualmente, son un total de 1.300 persoas as que cooperan para salvagardar e difundir a microtoponimia tradicional.

O concello de Rianxo é o municipio que conta con maior número de achegas a esta plataforma, con máis de 1.800 topónimos engadidos, seguido de Silleda e Mondariz. Así, non é de extranar que dous dos usuarios más activos do sistema sexan precisamente vecinos da localidade: Susana Silva, que incluiu máis de 1.000 topónimos, e Ana Clotilde Bravo, con 600. Tamén foron numerosas as achegas de Miguel Conde, que recompilou un total de 461 nomes propios na Pobra do Caramiñal.

Esta aplicación, que conta tanto con versión para dispositivos móbiles como para ordenadores, foi desenvolvida ao abeiro dun acordo entre a Real academia Galega e a Xunta de Galicia. A institución lingüística asegura que o 75% dos topónimos recollidos xa foron validados polo seu equipo de especialistas do Seminario de Onomástica, que coordina e revisa este traballo.