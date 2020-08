Dos heridos al salirse de la vía con su vehículo y caer por un terraplén en Rianxo

0

La Voz de Galicia M. Gómez

Ribeira 23/08/2020 13:57 h

Dos personas resultaron heridas, en principio de carácter leve, en un aparatoso accidente registrado a las nueve y media de esta mañana en la carretera provincial DP-3301, en el municipio de Rianxo. El vehículo en el que viajaban los lesionados se salió de la carretera y cayó por un terraplén en la zona del alto de Palleiro.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local de Rianxo, Protección Civil, bomberos del parque de Boiro y una ambulancia del 061. En el siniestro se vieron implicados dos coches, que colisionaron por alcance. Como consecuencia del golpe, uno de los vehículos se salió de la carretera y acabó volcado tras caer por un desnivel. Los bomberos colaboraron con el personal sanitario en la evacuación de los heridos, pero no fue necesario excarcelarlos ya que no estaban atrapados. Sufrieron contusiones, aunque en principio no presentaban lesiones graves. Con todo, fueron trasladados a un centro sanitario para ser examinados.