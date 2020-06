Ana Pontón avogou en Rianxo pola defensa do sector pesqueiro co autogoberno por bandeira

0

La Voz de Galicia

Ribeira / la Voz 22/06/2020

Cunha clara mensaxe a prol do sector pesqueiro e marisqueiro, así aterrou onte en Rianxo a candidata do Bloque ás eleccións galegas, Ana Pontón. A nacionalista, acompañada do cabeza de lista por A Coruña, Xosé Luís Rivas -Mini-, e do alcalde rianxeiro, Adolfo Muíños, liderou un acto no que solicitou á veciñanza unha «mobilización masiva nas urnas, capaz de deixar atrás a Galiza minguante que nos deixan once anos do goberno do PP». Xunto a eles tamén estiveron presentes, a exdeputada no Congreso Rosana Fernández e o exalcalde de Boiro, Xosé Deira, así como a responsable na bisbarra, Elvira Blanco.

En Rianxo, no corazón da ría de Arousa, a máis produtiva do mundo, a defensa do país é a defensa do sector pesqueiro e marisqueiro nun eixo prioritario»

Pontón apostou polo autogoberno e por un executivo que «faga valer os seus intereses, que non achante, que non se subordine e que non diga ‘sí, bwana’ ante a discriminación que vén de Madrid ou que vén de Bruxelas», ao que explicou que «en Rianxo, no corazón da ría de Arousa, a máis produtiva do mundo, a defensa do país é a defensa do sector pesqueiro e marisqueiro nun eixo prioritario de actuación política».

Sanear as rías

Entre as propostas en materia de pesca e marisqueo, a candidata á presidencia da Xunta explicou que loitarán por un reparto xusto das cotas de pesca, defendendo a soberanía do mar e o saneamento das rías maila recuperación dos bancos marisqueiros, así como impulsar plans de xestión de calidade coa comunidade científica para lograr maior rendemento económico con menos capturas. Ana Pontón tamén se referiu á necesidade de seguir aportando valor aos produtos da ría con novas denominacións de orixe protexidas.

Xosé Luís Rivas lembrou o traballo da eurodeputada Ana Miranda na defensa da arte do xeito, -«levou unha mochila de Rianxo, que sabe a sardiña e a mar, centro do mundo do xeito, un arte respectuosa co medio»-, ademais de exemplificar o labor do goberno rianxeiro sacando adiante vellas demandas do pobo como a do centro de día, «pese os paus nas rodas da Xunta do PP».

Sabedes do que falo, dos incendios, do lume que vos roubou mil hectáreas»

Así, Rivas puxo o foco en «políticas valentes que dinamicen a nosa economía, fortalezan os servizos públicos, políticas contra a violencia de xénero, políticas que defendan a nosa industria e aposten por pechar os ciclos produtivos e xerar valor engadido con emprego de calidade». Mini tamén explicou que traballarán por unha reordeación forestal e, nese momento, lembrou o gran incendio de Rianxo e Dodro ao indicar «sabedes do que falo, dos incendios, do lume que vos roubou mil hectáreas».

«Facer historia»

Pontón fixo un chamamento ao espírito de todos os que se protestaron contra o proxecto para reabrir a mina de Touro e prometeu que «estaremos á altura, como estivo a veciñanza de Rianxo e da comarca mobilizándovos, saíndo á rúa e dando a cara para salvar esta ría». Finalmente, pediu a todas as rianxeiras e rianxeiros «facer historia» o vindeiro 12 de xullo, cunha muller na presidencia da Xunta.