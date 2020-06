La Plataforma en Defensa do Monte reclama una nueva ordenación forestal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Parada

Ribeira / la Voz 10/06/2020 18:17 h

Comenzó como una agrupación de afectados para reclamar responsabilidades a Naturgy y Elecnor por el incendio de Rianxo y Dodro, que en marzo del 2019 calcinó cerca de mil hectáreas de terreno, pero ha ido mucho más allá. La Plataforma en Defensa do Monte agrupa las demandas de un total de 174 propiedades particulares y representa a cinco comunidades -Araño, Burés, Asados, Isorna y Leiro-, que aglutinan los intereses de un millar de familias y gestionan dos mil hectáreas de monte, entre ellas las 410 afectadas por el incendio. La magnitud que ha adquirido el colectivo explica que su objetivo vaya más allá de la reclamación. También exigen una reordenación forestal para abordar el problema de los incendios de raíz.

«Non hai unha finalidade de confrontación, senón que unha vez acreditada a responsabilidade civil por parte das empresas, a plataforma sirve como unión para propoñer unha ordenación do monte con criterios de sustentabilidade», explica el presidente de la plataforma, Rafael Saco, tras la reunión para dar a conocer las alegaciones celebrada esta mañana, en la que estuvieron presentes los presidentes de la comunidades de montes -tres de ellas son ingenieras forestales-, el abogado y especialista en la Lei de Montes Calixto Escariz, así como el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños.

El regidor explicó que el Concello también reclamará mediante una demanda propia, al haber sido afectadas unas 20 hectáreas de terreno municipal, después de la avería en la torreta 9V23JAQ9-66 de Bexo que habría desencadenado el fuego. «Para a semana teremos un informe valorativo cos danos causados na parcela», señala el regidor de un terreno que se desbrozaba con frecuencia y en el que había madera en proceso de crecimiento.

«A demanda está feita para ir a xuizo, pero se hai unha saída razoable todos poderíamos camiñar no mesmo sentido», indica Saco de la demanda presentada justo antes del estado de alarma y del proyecto de ordenación forestal en el que trabajan.

La situación en el rural

«Cremos que está acreditado que se cometeron neglixencias, houbo informes da Guardia Civil, Policía Autonómica e distintos testemuños como os dos servicios de emerxencia e axentes forestais, esta demanda ten que xogar un papel clave», defendió el responsable de la plataforma.

«Non pode haber un único modelo para todo o territorio cando as características da orografía son distintas. O monte arde regularmente e imos cara un monocultivo de eucalipto nunhas condicións no que o medio se converte nun entorno hostil», desarrolló de las claves del proyecto de ordenación forestal, que tendrá como uno de sus objetivos dotar de capacidad real de gestión y decisión a los comuneros, así como superar viejas soluciones que, a juicio de la plataforma ya no son suficiente, como los cortafuegos.