La Guadalupe rianxeira se suma a la lista de cancelaciones

La Voz de Galicia M. X. Blanco

ribeira 02/06/2020 14:41 h

Tardaron los concellos y asociaciones de Barbanza en sumarse a la cascada de cancelaciones que hace ya tiempo en empezó en otros lugares de Galicia, pero poco a poco, la mayor parte de las fiestas estivales van cayendo del cartel. La última en sumarse a la lista de suspensiones es la Guadalupe de Rianxo. Desde la comisión organizadora de las celebraciones argumentan que se ven incapaces de garantizar la seguridad de las verbenas populares que constituyen el eje de esta cita.

Son varios los motivos que los dirigentes de la entidad pusieron sobre la mesa en la reunión en la que se tomó la decisión de cancelar las fiestas programadas para el próximo septiembre. La primera, la incertidumbre sobre el futuro en lo que a nuevos rebrotes del covid-19 se refiere: «Descoñecemos cal vai ser a situación da pandemia nos vindeiros meses».

La comisión alude también a las restricciones que podrían limitar aforos o el tipo de actividades a realizar: «Non queremos organizar unhas actividades que non poida gozar todo o pobo». Y a los problemas que podrían surgir para conseguir fondos: «A situación do comercio e da hostalaría é crítica, polo que se empezamos a pedir donativos tamén nos arriscamos a non contar co orzamento suficiente para celebrar as festas», explicó el vicepresidente de la entidad, Carlos Ces.

Traslado al 2021

Desde la comisión de la Guadalupe se emplaza a los vecinos para el regreso en septiembre del 2021, confiando en que para entonces se puedan llevar a cabo las fiestas con normalidad. De hecho, la organización ya está en marcha, puesto que la intención del colectivo es trasladar para el año próximo las orquestas y bandas que ya estaban contratadas para este, al igual que el alumbrado y los fuegos artificiales, que también estaban comprometidos.

Desde la entidad se hace un llamamiento a los rianxeiros para que apoyen al comercio y a la hostelería locales.