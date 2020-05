0

La Voz de Galicia

Ribeira / La Voz 09/05/2020

Salvo por los bares cerrados y la escasa actividad en los edificios administrativos del Concello, la de ayer podría ser una mañana cualquiera en Rianxo. No había el trajín habitual de un viernes de la era precoronavirus, pero sí el movimiento suficiente para casi hacer olvidar el confinamiento. Gente trabajando, en el banco, paseando al perro, yendo a la compra, dando un paseo con sus hijos o estirando un poco las piernas. Personas de todas las condiciones confluían por primera vez en las calles después de semanas de encierro y restricciones en la primera jornada en la que se permitía libertad de horarios para salir en los núcleos de menos de 5.000 habitantes.

El cambio de criterio del Gobierno tomando como referencia la población de los núcleos y no la del conjunto del municipio para permitir libertad de horarios al salir a dar un paseo o a hacer deporte ha beneficiado directamente a 83.228 barbanzanos, los que residen en las parroquias de menos de cinco mil vecinos. En la práctica, esto supone que, salvo los habitantes de los núcleos urbanos de Ribeira, Boiro y Noia, todos los demás pueden hacer su salida diaria a la hora que mejor les parezca entre las 6.00 y las 23.00.

A min paréceme moi ben que se poida saír, sempre que se respecten as normas»

En términos generales, la novedad ha sido bien recibida entre los vecinos de la comarca: «Eu moito non podo andar, pero hai que saír un pouco, que estando na casa un encolle», bromeaba un rianxeiro que pronto cumplirá 92 años, de regreso de su pequeña caminata por el paseo marítimo de Rianxo. Unos metros más allá, otra mujer aprovechaba que tenía que ir a la compra para su recorrido diario: «A min paréceme moi ben que se poida saír, sempre que se respecten as normas, é responsabilidade de cada un». Un apunte en el que ayer incidían muchos vecinos, pero también las autoridades, porque el hecho de que se pueda salir a cualquier hora no exime de cumplir las demás limitaciones, como la de hacerlo una vez al día y en un radio de kilómetro alrededor del domicilio.

Menos aglomeraciones

La libertad de horarios es también una ventaja para evitar las aglomeraciones, apuntaba otra rianxeira: «De repente, por la tarde sale mucha gente, y de esta manera uno puede elegir un horario en el que haya menos personas por la calle. Lo más importante es salir siempre con precaución, tener respeto y ser realista de la cantidad de gente que se ha muerto por esto».

Aunque con dudas sobre la interpretación de la norma que permite dejar de aplicar las franjas horarias para las salidas de los vecinos, todas las parroquias de A Pobra, incluido el casco urbano, tienen menos de cinco mil habitantes, así que en principio, en este municipio los residentes deberían poder pisar el exterior a cualquier hora. Por sus calles, con guantes y mascarillas, un puñado de transeúntes realizaban ayer sus quehaceres diarios. Salvo casos contados, por la mañana no había demasiadas personas paseando. La mayor aglomeración, en la cola del banco frente a los jardines.

La medida fue muy bien recibida en Ribeira, cuyo Concello ya se adelantó el pasado martes reclamando al Gobierno central el fin de las limitaciones, una medida de la que, salvo los residentes en Santa Uxía, pueden beneficiarse los vecinos de las otras ocho parroquias.

Algo similar ocurre en Boiro, donde un total de 112 núcleos están libres de restricciones. Desde el Concello recordaban ayer que debe respetarse la directriz de no pasear a más de un kilómetro una vez al día, recomendaciones que también reiteran en otros ayuntamientos.