Maite Mosconi: Mitología para sobrellevar la cuarentena

La Voz de Galicia Marta Gómez

Ribeira / La Voz 19/03/2020 05:05 h

Muchos ya conocerán el particular universo de la escritora rianxeira Maite Mosconi y sus historias en torno a la mitología gallega, las leyendas y la llegada de Breogán a Galicia. Pero quienes no se hayan adentrado todavía en ese mundo mítico tienen en la reclusión impuesta por el estado de alarma una gran oportunidad para hacerlo, porque la autora de Gaedheal: Libro I de las invasiones y de Sangre y ceniza ofrece estos días la versión electrónica de estos dos libros de forma gratuita en la Red para hacer más llevadera la cuarentena.

«Vin a iniciativa solidaria doutros escritores, como Juan Gómez Jurado, e outras propostas de concertos on-line ou visitas virtuais a museos, e pensei que eu tamén podía facer algo para axudar. Todos temos que poñer o noso gran de area na medida das nosas posibilidades para contribuír a superar esta situación da mellor forma posible», explica. Así que su forma de contribuir a sobrellevar el encierro es abrir su creatividad a todo el mundo. Hasta mañana, Sangre y ceniza estará gratis en formato electrónico, y entre los días 23 y 27 hará lo propio con Gaedheal.

Es su aportación en una cuarentena que ella ocupará entre su trabajo a distancia para una editorial catalana y diversos proyectos creativos. El principal es el segundo libro de la trilogía de Gaedheal, que sus lectores esperan con impaciencia: «A verdade é que levan xa moito tempo agardado, aínda que lles vou deixando pequenas pílulas e algunhas pistas nas miñas redes sociais de por onde vai seguir a historia, é unha forma de metelos no proceso de construción do libro».

Maite explica que el hecho de plantear la historia desde un inicio como una trilogía no supone para ella una presión añadida a la hora de desarrollarla: «Os lectores comprenden que eu teño clara a saga completa na miña cabeza, e xa adianto que vai haber sorpresas e que serán moi boas».

Mundo en crecimiento

Pero la escritora rianxeira no se conforma con esos tres libros de la saga: «Espero que Gaedheal sexa un mundo que medre máis alá da historia principal, ten moitos personaxes e darán para moitas tramas secundarias».

Aunque sacar adelante esta trilogía es ahora mismo el proyecto prioritario para Maite, no es, ni mucho menos, el único en el que está embarcada. De hecho, son múltiples y variadas las disciplinas artísticas que toca en las iniciativas que tiene en marcha. «Retomei a escritura de poemas en galego e estoulle dando forma a un poemario que vai ser algo máis que un libro. Teño varios proxectos musicais no horizonte, tamén empecei a compoñer... Sempre tiven inquietudes musicais, pero nunca me puxera en serio ata agora. E hai pouco publiquei con Míriam Beizana Guerreiras de lenda», enumera.

Actividad interrumpida

Precisamente, el estado de alarma sobre el coronavirus ha obligado a Maite y a Miriam a interrumpir la promoción de este libro infantil -que reivindica la figura femenina en la mitología gallega- en escuelas y librerías de toda Galicia, una actividad que, confiesa la rianxeira, está resultando de lo más enriquecedora: «A verdade é que está gustando moitísimo. Falamos de mitoloxía desde unha perspectiva máis actual, rompendo estereotipos e incidindo na igualdade de xénero».

Otra de las notas características de las leyendas de heroínas que aparecen en Guerreiras de lenda es que se pueden colocar sobre el mapa, lo que da pie a que los escolares busquen mitos e historias en su entorno más próximo: «Eu puxen o Castelo da Lúa de Rianxo, que é de onde son eu, e animámolos a que fagan eles o mesmo e escriban as súas propias lendas. Moitas veces, cando chegamos aos colexios xa estiveron traballando sobre iso na aula, e é moi bonito ver medrar o libro dese xeito».

Y para que siga creciendo, la idea es que haya segunda parte.

Esta semana. La versión electrónica de «Sangre y ceniza» estará disponible hasta mañana de forma gratuita.

Libro uno. El primer volumen de la trilogía de «Gaedheal» podrá adquirirse sin coste a partir del lunes. Toda la información está disponible en las redes sociales de Maite Mosconi.