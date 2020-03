La Senda dos Faros busca el apoyo de la ciudadanía para potenciar el litoral

0

06/03/2020 13:43 h

La costa gallega no solo es uno de los principales motores económicos de la comunidad, sino que también se ha convertido en un importante polo de atracción de visitantes. Por este motivo la Xunta —a través de la Axencia de Turismo de Galicia y en colaboración con el Instituto do Territorio y la Fundación Galicia Sustentable— ha puesto en marcha el programa Senda dos Faros, que esta mañana se presentó en Rianxo con el objetivo de «involucrar á cidadanía para axudar a potenciar este importante recurso turístico», apuntó Francisco García, que es uno de los responsables de la iniciativa.

Explicó que esta senda es un gran recorrido que une toda la costa de Galicia entre Ribadeo y Tomiño, y que a su vez se enmarca dentro de otro macroproyecto que recorre el litoral desde Rusia hasta Portugal. «A proposta que estamos levando a cabo inclúe por un lado a documentación e catalogación paisaxística da ruta; e, por outro, o deseño dos distintos tramos, xa que serán 1.1315 quilómetros repartidos en 56 etapas, das que tres serán insulares polas illas de Ons, Cíes e Sálvora».

Unidades educativas

García señaló que durante estos dos meses está previsto llevar a cabo un proceso de participación pública para dar a conocer el proyecto y recoger todas aquellas iniciativas que puedan ir añadiéndose. No faltará el componente educativo, con una unidad especial para los escolares, que podrán participar en un concurso de cortometrajes, cuyos ganadores verán su trabajo proyectado en el próximo Festival de Cine de Cans.

Otra pata de esta iniciativa se centrará en reuniones con asociaciones y expertos locales para conocer bien cada zona y descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades, además de realizar mapeos y cartografía digital con toda la información recogida. «O percorrido que temos non é o definitivo, porque podemos ir facendo novas incorporacións a medida que vaiamos recollendo máis datos», afirmó García, que también aclaró que no se va a realizar ninguna actuación nueva. De hecho, el objetivo es potenciar los caminos existentes, «que sexan seguros e respectuosos co medio ambiente, sen cruzar praias nin zonas protexidas».

En este sentido, reconoció que se aprovecharán iniciativas previas que han cosechado gran éxito. En concreto, en la zona barbanzana se tomará como referencia la senda de Arousa Norte. «Este proxecto non nace para substuír iniciativas existentes, senón para aproveitalas e ser complementarias», especificó García, que en la presentación estuvo acompañado por Adrián Capelo (miembro de la Fundación RIA), el arquitecto y responsable del área de Urbanismo de Rianxo, Carlos H. Fernández Coto, y del alcalde de la villa rianxeira, Adolfo Muíños.