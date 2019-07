El juez sobresee la causa penal ya que el fuego de Rianxo no fue intencionado

0

La Voz de Galicia

25/07/2019

Más de 1.162 hectáreas calcinadas fue el balance del incendio que el 25 y 26 de marzo afectó a los concellos de Rianxo y Dodro, y que se produjo por «unha anomalía nunha torre de alta tensión da compañía eléctrica Naturgy». Así lo afirman los responsables la Plataforma pola Defensa do Monte, un colectivo que actúa de portavoz de varias comunidades de montes y de particulares cuyos terrenos se vieron afectados por las llamas, y que se han personado en el juicio que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón. El juez acaba de declarar el sobreseimiento provisional de la causa penal al confirmarse que el fuego no fue intencionado, lo que ha permitido conocer algunos detalles del suceso.

Así, en los informes policiales a los que ha tenido acceso el colectivo se incluyen fotos, vídeos y testimonios de lo sucedido. «A primeira persoa que ve o lume desde la AC-305 declara que hai un incendio nunha superficie de 100 metros cadrados situada debaixo dunha torreta», apuntó Rafael Saco, miembro de la plataforma, que afirmó que los efectivos de emergencias que llegan al lugar señalan que «había chispazos incandescentes que caían sobre o terreo, ruído a modo de zumbido e destellos de luz».

Más de 16 horas

En los distintos atestados de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica del 26 de marzo se constata que hay un punto caliente en dicha instalación, «e que a avaría na liña continuaba máis de 16 horas despois do inicio do incendio», dijo Saco. Además, a todo esto se añade otro elemento que facilitó el inicio del fuego, ya que en la base de la torreta había «gran parte de residuos vexetais, xerados polas cortas e desbroces de limpeza da maleza completamente secos».

El portavoz de la Plataforma pola Defensa do Monte cree que toda esta documentación permite concluir que el incendio no fue provocado, pero que la causa se debió a una anomalía en la línea eléctrica unida al material de combustión que había en su base. De todo ello se deriva una responsabilidad civil, «e esperamos unha compensación xusta. E non temos ningunha dúbida de que Naturgy vai facelo».