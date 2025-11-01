El detenido en Porto do Son tras un gran despliegue policial quedó libre ese día

Detención en Porto do Son de un hombre que supuestamente ejercía como chamán CARMELA QUEIJEIRO

El vecino de Porto do Son detenido en su casa de Queiruga la mañana del miércoles con un amplio despliegue de la Policía Nacional, con agentes desplazados desde Madrid, quedó en libertad a las pocas horas. El hombre afirmó ayer que no llegó a entrar en el calabozo. Estuvo en la comisaría de Santiago y sobre las dos y media de la tarde le dijo a su mujer que podía ir a recogerlo.

Las causas que motivaron su detención continúan bajo secreto, y desde la Dirección General de la Policía reiteran que se trata de una operación que sigue abierta. Tampoco el hombre, apodado el Catalán debido a su procedencia de esta comunidad, quiso ofrecer explicación alguna al respecto.

Sí precisó que sobre él no pesa ninguna imputación de estafa y que la detención tampoco fue debida a la práctica de rituales adivinatorios para proporcionar predicciones o consejos. Asegura tener sus creencias, pero que se trata de algo personal y que «no va buscando a personas ni hace publicidad de ello».

Los agentes entraron en su domicilio sobre las seis de la mañana y practicaron un amplio registro. Todo indica que la operación podría estar relacionada con el tráfico de estupefacientes. El vecino de Porto do Son se limitó a decir que en su casa no encontraron nada y que solo se llevaron un ordenador y un teléfono.

El caso que motivó el operativo desarrollado en la vivienda depende de la Audiencia Nacional, en concreto del Juzgado Central de Instrucción n.º 6. Se desconoce si pueden producirse nuevas detenciones vinculadas a esta investigación.

El amplio despliegue policial sigue siendo comentado por los vecinos de la parroquia de Queiruga. Allí, muchos desconocían que el hombre estaba de regreso en su domicilio desde la misma tarde del miércoles.