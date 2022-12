—Porque vostede dirixe Cogami, pero tamén a asociación nacional.

—Si, dende hai seis anos. Loitamos por que as persoas con discapacidade teñamos unha igualdade real. E sobre todo que os nenos teñan atención temperá, que, se non, para as familias é un problemón. E facemos especial fincapé sempre no medio rural, onde hai máis dificultades, menos servizos... E tamén para mellorar a situación das mulleres, as nenas...

—Íalle preguntar polos principais problemas do colectivo, pero xa vexo que non fai falta.

—O principal problema está no enfoque. A discapacidade non é un tema de servizos sociais nin de sanidade, é un tema transversal. Aos políticos gústalles moito a palabra, pero logo non a aplican tanto. A educación é moi importante, porque vai ser a súa ferramenta de futuro.