Dos marineros de Porto do Son liberan a un tiburón que quedó atrapado en una red

La Voz de Galicia M. X. Blanco

14/11/2020 11:53 h

Como cada día, Rogelio y Juan Carlos Santos Queiruga, dos hermanos de Porto do Son que comparten planeadora, se disponían el jueves a afrontar una nueva jornada de trabajo en el mar levantando los miños destinados a la captura de centolla cuando, al alzar una de las redes descubrieron que en ella se había quedado atrapado un tiburón. Sin dudarlo ni un momento y tras comprobar que estaba vivo, cortaron la malla para permitir que el ejemplar, de unos 15 kilos de peso y 1,80 metros de longitud, saliera ileso del apresamiento fortuito.

Mientras Juan Carlos cortaba la red para liberar al animal, Rogelio decidió inmortalizar la hazaña con su teléfono móvil: «Como vin que meu irmán se safaba solo, quixen rexistrar a historia, porque penso que é fermoso que a xente o poida ver e coñeza como é a nosa profesión». Asegura que no es la primera vez que se produce un apresamiento accidental y su actuación ha sido siempre la misma: «Ceibar é algo que facemos regularmente con peixe que non dá a talla, con exemplares que están protexidos ou con marisco que ten ovas. Sempre os liberamos».

El marinero de Porto do Son recuerda que, anteriormente, otros cetáceos quedaron atrapados en sus redes de pesca y no siempre corrieron la misma suerte que este tiburón: «Meu irmán colleu unha vez unha quenlla de entre 30 e 40 quilos que viña morta, por iso cando o xoves avistou o tiburón temeuse tamén que xa non estivera vivo». Se trataba, además, de una especie que, según pudo saber Santos Queiruga, no es frecuente en la zona: «Estívenme informando e parece ser que é un cazón. Non conseguín saber se é unha especie que se poida comercializar ou non, pero tampouco me importa. Nós sentímonos orgullosos e felices de telo soltado vivo, para que así poida criar, porque de algunha forma estamos contribuíndo a preservar o futuro do mar».

Ni siquiera se plantearon la posibilidad de actuar de otra manera que no fuera liberando al animal cuando fueron conscientes de que acercarse a él entrañaba cierto peligro: «Pode que no vídeo non se aprecie, pero tiña uns dentes que, con só unha rozadura, podería provocar unha ferida importante».