El cupón de la ONCE repartió 175.000 euros en Portosín

La Voz de Galicia A. Lorenzo

09/07/2020 12:32 h

"Ha sido una pequeña alegría en el medio de la desgracia que vivimos estos días en Porto do Son". El vendedor de la ONCE Enrique Bernabé León explicaba así el sentimiento agridulce de poder haber repartido 175.000 euros en Portosín, a pesar de que el municipio atraviesa unos momentos duros debido a la desaparición en el mar de dos jóvenes que se cayeron de un kayak el pasado lunes. El sorteo de ayer hizo que cinco afortunados se llevasen 35.000 euros por cupón, una cifra que había podido ser mucho mayor, porque según explica León: "Yo tenía las series de las 46 a la 50, y justo salió la 51, que eran 3.000 euros al mes durante 25 años".

El vendedor desconoce la identidad de los agraciados, aunque cree que hay algún vecino de Portosín que compra habitualmente y también varios turistas que veranean en el municipio sonense, y que decidieron comprar el número 29.428. Esta no es la primera vez que la suerte acompaña a este vendedor de la ONCE, que en el 2006 repartió un premio de 350.000 euros, y más tarde otro de 175.000. "No me puedo quejar, porque también han tocado premios pequeños, de 18.000 y 6.000 euros