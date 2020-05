Rescatados los cuatro tripulantes de un barco de recreo que se hundió en Porto do Son

0

La Voz de Galicia

ribeira 23/05/2020 14:46 h

Los cuatro tripulantes de una lancha de recreo fueron rescatados esta mañana en la costa de Porto do Son después de que su embarcación se hundiera. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados con síntomas de hipotermia al Hospital do Barbanza. El suceso tuvo lugar sobre las 10.30 y fue un particular que navegaba con su barco por la zona el que rescató a los náufragos y alertó después de lo ocurrido al 112, que movilizó a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Porto do Son.

Los cuatro tripulantes del velero fueron trasladados hasta la lancha Regulus, desplazada a la zona, que los llevó al puerto. Desde allí, dos de ellos fueron transportados al complejo hospitalario de Ribeira en una ambulancia del 061, pues presentaban síntomas de hipotermia, aunque su estado no revestía aparentemente gravedad.