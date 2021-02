Una estafa en Internet con más de cien mil víctimas potenciales

Cabaniñas do Bosque

Fran Brea

La Voz 10/02/2021 05:00 h

Un sorteo a través de las redes sociales fue el detonante de una estafa con unas víctimas potenciales que se cuentan por cientos de miles. El complejo turístico Cabaniñas do Bosque, en Outes, quiso premiar la fidelidad de sus seguidores regalando un bono para disfrutar de una noche en sus instalaciones. En ellas están las Cabanas de Albeida, que recientemente recibieron el galardón de Arquitectura 2020, otorgado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

El negocio tiene más de cien mil seguidores tanto en Facebook como en Instagram. El problema llegó cuando, explica Renata Lema, una de las gerentes de la empresa les suplantaron la identidad: «Nas dúas redes sociais enviaban mensaxes aos seguidores dicindo que gañaran o premio e que, aínda que era gratis, tiñan que poñer o seu número de tarxeta. E houbo quen o dou».

« Un dos maiores medos que tiñamos era que nos borraran a conta e ter que empezar de cero »

Antes de que eso sucediera, Renata ya sospechaba que algo raro pasaba: «Apareceu unha conta igual, pero cunha foto distinta e non compartía as mesmas imaxes. Eu alertei de que nos intentaban suplantar a identidade e algúns dixéronme que non era tan importante». Pero, al poco tiempo, ese perfil ya publicaba las mismas fotografías que el de su complejo turístico y tenía una apariencia idéntica.

Por ello, Lema apunta que se apresuraron a alertar a todos sus seguidores, indicando que el ganador del concurso se daría a conocer públicamente en las cuentas oficiales.

Sin «contido prohibido»

«Denunciamos o que estaba a pasar a Facebook e Instagram, cambiamos os contrasinais e solicitamos a dobre verificación, algo que non nos concederon», comenta Renata. Lo curioso es que la respuesta que recibieron de las plataformas fue que «non estaban a facer nada ilegal, que non publicaban contido prohibido e que podían compartilo».

Además del perjuicio que supone ser objeto de una estafa como esta, también «dana a nosa imaxe dunha forma terrible. Nós funcionamos moi ben en redes sociais, temos unha boa comunidade e facemos campañas de márketing nelas. Para nós son moi importantes. Un dos maiores medos que tiñamos era que nos borraran a conta e ter que empezar de cero», resalta la responsable del complejo turístico.

Engaño exprés

El método que utilizaron los estafadores en este caso fue exprés, ya que «pasou o sorteo e a actividade das contas falsas baixou e, poucos días despois, canceláronas». En Facebook, además, «como era un perfil privado, denunciábalo e bloqueábate», afirma Renata. Ella no tiene dudas de que volverían a ser blanco de estos delincuentes si decidiesen impulsar una acción similar: «Seguro que nos pasa de novo se facemos outro sorteo».

Y ahora no son los afectados de una estafa, pero sí que salen perjudicados. Lema asegura que «hay un par de rapazas que mercaron bonos para sortear a través das súas redes sociais e estalles a pasar o mesmo. Hai moitos máis casos e, nalgúns, xa nas propias bases dos concursos estipúlase que de chegar unha mensaxe pedindo datos non é dos organizadores».