Cinco alcaldes reclaman en Outes una normativa eólica que atienda a los intereses del área rural

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. Gerpe

la voz 10/10/2020 17:17 h

Los proyectos para la construcción de nuevos parques eólicos están generando una importante inquietud entre vecinos de los territorios afectados, lo que ha propiciado también un posicionamiento por parte de distintos alcaldes. En este contexto, la celebración ayer en Outes de una jornada sobre el impacto del sector eólico en el medio rural sirvió para que cinco regidores difundieran una declaración institucional en la que reclaman la modificación de la actual normativa. Demandan una regulación que atienda los intereses de la población rural.

Estos dirigentes manifiestan que «a enerxía eólica debe e pode ser fomentada sen atentar contra os intereses ambientais e socioeconómicos da contorna na que se produce». En este sentido, subrayan que «só desta maneira pode pasar de ser unha ameaza a ser unha oportunidade para o noso rural».

El Parlamento

Los regidores que suscriben el documento son Manuel González, de Outes; Juan José Blanco Riveiro, Mazaricos; David Barbeira, Santa Comba; Manuel Ángel Leis, Negreira; y José Antonio Pereira, A Baña. Para llevar a efecto ese cambio, consideran necesaria la paralización de los actuales proyectos «ata que dende as instancias pertinentes, en particular no Parlamento de Galicia, se aprobe un marco normativo máis xusto e sustentable para os territorios rurais».

Los mandatarios se hacen eco de la preocupación entre los ciudadanos de sus ayuntamientos. Dicen que está motivada por el impacto ambiental, especialmente «pola escasa distancia mínima aos núcleos de poboación que establece a lexislación —500 metros—, así como pola fragmentación en diversos proxectos de parques que, en realidade amosan unha continuidade e que comparten infraestruturas».

Asimismo, consideran que la regulación no posibilita que la población rural se beneficie de una manera justa de la presencia de esta industria: «Non existen mecanismos que compensen a asimetría existente no poder de negociación entre promotores eólicos e veciñanza, sobrevoando nas negociacións a ameaza de expropiación pola declaración de interese público por parte da propia Administración».

Otro aspecto que califican de preocupante es el hecho de que solo los propietarios de terrenos directamente afectados reciban algún tipo de compensación «mentres que o resto de veciños que soportan os custes ambientais non teñen ningún beneficio económico directo». En su declaración también se refieren a la compensación que perciben las arcas municipales por el canon eólico, que califican de totalmente insuficiente.

En definitiva, los cinco alcaldes consideran que las poblaciones rurales soportan en exclusiva los costes ambientales de la producción de energía eólica «mentres que os beneficios que permanecen no territorio son mínimos».

La declaración fue el colofón de una jornada en la que intervinieron representantes de las plataformas Apeon y Quijote Outes, así como el representante del Observatorio Eólico de Galicia, Xavier Simón.