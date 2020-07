El Concello de Outes y Microbank fomentarán el autoempleo y la actividad emprendedora

0

24/07/2020 20:46 h

El Concello de Outes ha firmado un convenio de colaboración con la entidad Microbank, banco social participado íntegramente por CaixaBank, para la creación de líneas de crédito destinadas a la reactivación económica y empresarial. El alcalde outiense, Manuel González, se reunió ayer por la mañana con el director de la entidad en la localidad outiense, Andrés García, y el presidente de MicroBank, Juan Carlos Gallego, para la formalización de un acuerdo que, tal y como comentó el regidor, ??dálle facilidades a quen desexe emprender no concello ou a quen precise liquidez nunhas circunstancias complicadas como as actuais, produto da COVID-19??. En este sentido, González apuntó que «este acordo insírese na aposta decidida do actual goberno municipal por favorecer a implantación de negocios no municipio e a creación de emprego». Asimismo, González explicó que con estas medidas se pretende ?dinamizar economicamente o territorio a través da Axencia de Desenvolvemento Local que se dirixe ao tecido empresarial, emprendedores/as e persoas desempregadas».

Con la firma del acuerdo, el ejecutivo local busca potenciar el autoempleo y dar impulso al emprendimiento mediante la financiación de proyectos emprendedores, creación o ampliación de microempresas o negocios de autónomos para contribuir al desarrollo ??do tecido produtivo e ao progreso social??. Por otra parte, tal como señalaron los firmantes, habrá una nueva línea de financiación destinada a autónomos y microempresas que contará con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones para acometer las consecuencias derivadas de la crisis del covid-19.

Los solicitantes de estas líneas, profesionales autónomos y microempresas con menos de diez empleados y una facturación anual inferior a dos millones de euros, podrán optar a microcréditos de hasta 25.000€. Los proyectos susceptibles de ser financiados deberán contar con un plan empresarial y un informe favorable emitido por el Concello de Outes, para lo que la Axencia de Desenvolvemento Local actuará como radar para detectar las necesidades de financiación empresarial. En este sentido, será la propia Axencia la que dirigirá a los solicitantes que asesoren a MicroBank para el análisis de la solicitud de financiación.

Otra de las cuestiones destacables del convenio son los criterios de concesión de los microcréditos, fundamentados en la confianza del solicitante y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a ellos personas carentes de garantías y avales.