Sobrevive en Noia a un ataque de cien avispas: «Tiña que correr para o médico, senón quedo no sitio»
RIBEIRA / LA VOZ
NOIA · Exclusivo suscriptores
Casi no lo cuenta. Nucho Somoza estaba desbrozando y se topó con una colmena. Acabó trasladado en helicóptero al hospital04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hay ocasiones en que una decisión acertada y precipitada puede salvarte la vida. Eso precisamente fue lo que le ocurrió al noiés Benigno Somoza, Nucho, hace un par de días, cuando sintió que la muerte