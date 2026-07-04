Sobrevive en Noia a un ataque de cien avispas: «Tiña que correr para o médico, senón quedo no sitio»

Ana Lorenzo Fernández
Ana Lorenzo RIBEIRA / LA VOZ

NOIA · Exclusivo suscriptores

Benigno Somoza, junto al tractor que fue conduciendo tras sufrir las picaduras de avispa
Benigno Somoza, junto al tractor que fue conduciendo tras sufrir las picaduras de avispa Elena Fernández

Casi no lo cuenta. Nucho Somoza estaba desbrozando y se topó con una colmena. Acabó trasladado en helicóptero al hospital

04 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay ocasiones en que una decisión acertada y precipitada puede salvarte la vida. Eso precisamente fue lo que le ocurrió al noiés Benigno Somoza, Nucho, hace un par de días, cuando sintió que la muerte

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