Noia vuelve a tener un alcalde socialista en Francisco Pérez: «Hoxe non é un día de celebración, é un día de responsabilidade»

Francisco Pérez, nuevo alcalde de Noia tras una moción de censura Marta Gómez

Como cabía esperar, mucho antes de la hora fijada para el inicio del pleno de moción de censura en Noia, decenas de vecinos de agolpaban a las puertas de salón noble para ver en primera fila el más que previsible cambio de alcalde. Todo se desarrolló según lo previsto y el PSOE vuelve a tener el bastón de mando que había perdido hace casi diez años en otra moción de censura gracias al apoyo de la Marea, el BNG y el edil no adscrito, Luis Alamancos, miembro del PP hasta septiembre del año pasado.

El socialista Francisco Pérez fue investido alcalde en un pleno largo en el que tomaron la palabra los portavoces de todos los grupos, empezando por el candidato a presidir el Concello. Ahondó en las razones que motivaron la moción de censura, desde la falta de desarrollo de sueldo industrial y de apoyo a los sectores económicos estratégicos a las carencias en servicios esenciales, las inversiones mal ejecutadas, sin finalizar o inutilizadas y el abuso de los contratos menores. «A culpa da moción de censura tena vostede, señor Freire», remató.

Tomó el relevo en las intervenciones el ya exalcalde, el popular Santiago Freire, quien defendió a capa y espada la gestión realizada durante sus años de gobierno con el apoyo de los independientes del NOIA. Habló de la situación de solvencia de las arcas municipales y de las inversiones logradas: «Ímonos coa cabeza moi alta e orgullosos do noso traballo».

Tras la ronda de discursos de los demás portavoces, llegó el momento de la votación, en la que no hubo sorpresas y Francisco Pérez salió elegido alcalde de Noia entre vítores y aplausos de buena parte del público congregado en el salón de plenos.«Hoxe non é un día de celebración, é un día de responsabilidade», dijo el nuevo regidor antes de anunciar que lo primero que iba a hacer era hablar con los trabajadores municipales.

El PSOE gobernará en Noia hasta el final del mandato en un ejecutivo en minoría en el que se integrará la Marea Cidadá.