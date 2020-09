La marea roja paraliza la campaña marisquera de Noia

0

La Voz de Galicia

Noia 27/09/2020

Esta no estaba siendo la mejor campaña marisquera en las concesiones de la cofradía de Noia, y la irrupción de la toxina ha venido a darle la puntilla al arranque de una actividad que da sustento a cerca de 1.500 productores de la ría noiesa. A las siete de la tarde se confirmaba que la marea roja, que ya mantenía cerrados los polígonos de bateas, se ha extendido a los bancos que berberecho y almeja, obligando a interrumpir una campaña que arrancó hace dos semanas.

La presencia de elevados niveles de toxina en las concesiones marisqueras se detectó gracias a los análisis que realiza la propia cofradía de Noia echando mano de laboratorios privados, ya que el Intecmar no toma muestras durante los fines de semana. «E menos mal que tomamos esta precaución, porque se non mañá a xente iría traballar e logo teriamos que tirar o marisco», apuntaba el patrón mayor, Santiago Cruz. No sería la primera vez que esto pasa. De hecho, fue un episodio similar a este el que llevó al pósito a realizar sus propias analíticas para anticiparse al cierre de las concesiones. En aquella ocasión, el bivalvo llegó incluso a venderse a las conserveras, que lo devolvieron con el consiguiente perjuicio para los mariscadores y para la cofradía.

Con los resultados de las muestras tomadas esta tarde en la mano, la campaña marisquera de Noia, la principal suministradora de berberecho de Galicia, ha quedado paralizada hasta nuevo aviso.

Con cautela

Los análisis que realice mañana el Intecmar determinarán si hay que mantener el cierre de los bancos naturales noieses, pero se da por hecho que lo harán, puesto que en las últimas jornadas de esta semana ya se había percibido un incremento de los niveles de toxina. «O marisco non está apto para saír ao mercado», zanjaba Santiago Cruz, que aboga por ser cautelosos antes de retomar la actividad extractiva: «Hai que facer análises todos os días, porque a toxina sube dun día para outro e non se vai volver traballar ata que esteamos seguros de que os niveis están moi baixos. Imos ser cautos, a ver se se estabiliza e baixa».

El patrón mayor de Noia reconoce que no quieren bajo ningún concepto arriesgarse a que los compradores devuelvan el marisco, así que los rastros tendrán que permanecer en tierra hasta nueva orden.

El parón en la actividad llega justo cuando se cumplen dos semanas del inicio de una campaña que, ni por cantidad ni por facturación, está a la altura de las de años precedentes. El berberecho de talla comercial escasea y el que hay es de menor calibre que en otras temporadas, con lo que el precio también se resiente. El jueves, la última jornada de trabajo de los mariscadores noieses, el berberecho más caro se pagó a 15 euros el kilo en la lonja, pero se vio muy poco, y el de tercera, el más abundante, no superó los 4,5 euros.

Y a todo esto ha venido a sumarse una marea roja que está por ver cuánto se prolonga.