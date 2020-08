Los niños ocuparán siempre el mismo asiento en el transporte escolar compartido

0

A. Parada

31/08/2020

La estación de autobuses de Noia fue el escenario de la presentación de varias de las medidas que incluye el protocolo de adaptación al covid del transporte escolar compartido, un documento que ya ha sido presentados a las empresas del sector y a los sindicatos y que será analizado con la patronal a lo largo de esta semana. El objetivo es el de blindar la seguridad de los distintos usuarios ante el inicio del curso. Entre los puntos que fueron abordados destaca que los niños ocuparán siempre el mismo asiento y en caso de convivencia lo harán juntos.

No es la única medida a implementar de un protocolo, avalado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), que recoge otras que ya fueron puestas en marcha en el marco de todo el transporte público. En este sentido, será obligatorio el uso de la mascarilla y del gel hidroalcohólico, así como la separación de usuarios en las paradas. También deberá realizarse una ventilación frecuente del vehículo, así como la desinfección de estos. Las personas mayores tendrán reservadas las plazas delanteras del autobús, «por ser as que teñen unha maior ventilación». Así lo abordó la conselleira en funciones de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quien estuvo acompañada en el acto del alcalde de Noia, Santiago Freire.

De igual forma, también se introducen normas para la subida y bajada del autboús, un acceso que siempre se realizará por la puerta delantera. Además, los escolares tendrán que ocupar las plazas del vehículo de atrás hacia adelante y «na medida do posible, [ocuparán] sempre o mesmo asento e no caso de alumnos que conviven, sentarán xuntos».

Este protocolo estará acompañado de un incremento de los servicios de autobús que se materializará a través del Plan de Transporte Público gallego, dirigido a «que o transporte compartido sexa o máis seguro de todos os medios, con medidas máis seixentes das qeu rexen no autobús urbano, no tren ou no avión».

Proyecto en la estación Noia

Por otra parte, Ethel Vázquez, también visitó la estación de autobuses noiesa para conocer de primera mano el resultado de las obras del proyecto de mejora de eficiencia energética realizado, una actuación que contó con una inversión de 270.000 euros. Los trabajos realizados desde 2017 incluyeron el acondicionamiento de la fachada y han supuesto un desembolso de hasta 450.000 euros en esta terminal.