La Guardia Civil de Noia esclarece un delito de estafa por Internet en la compra de un tractor

La Voz de Galicia A. Gerpe

28/08/2020 14:43 h

El equipo de estafas telemáticas de la Guardia Civil de la Compañía de Noia esclareció una estafa telemática por importe de 3.800 euros en la compra de un tractor. El perjudicado es un vecino de Noia, que vio un anuncio en Facebook sobre la comercialización de un vehículo agrícola por importe de 7.600 euros. el hombre se puso en contacto con el supuesto vendedor. Acordaron un primer pago correspondiente al 50 % del valor del tractor para proceder al envío. Una vez recibido, el comprador disponía de cinco días para probarlo y abonar el resto del importe.

Tras esperar un tiempo prudencial y ver que el vehículo agrícola no llegaba, el perjudicado intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el supuesto vendedor. Al no conseguirlo decidió llamar a la empresa que figuraba como comercializadora en la factura, preguntándole por el estado del pedido. Desde la compañía le manifiestan que no trabajan de esta forma y que no han realizado la venta. Al darse cuenta de que ha sido estafado, el vecino de Santa Comba decidió interponer una denuncia en la Guardia Civil.

El equipo de estafas telemáticas realizó distintas investigaciones, hasta la identificación del autor. Se trata de un joven de 25 años, residente en la localidad de Almendralejo. El acusado de estafa había recibido el pago a través de su entidad bancaria y lo derivó a una cuenta en el extranjero. La Guardia Civil remitió las diligencias al Juzgado de guardia de Negreira.