El PSOE lamenta «o desleixo» del alcalde hacia los fondos del Museo do Mar de Noia

Noia 21/08/2020 15:50 h

En medio de la polémica por la inauguración de una exposición esta tarde como primer acto oficial en las dependencias del nuevo Museo do Mar de Noia, el diputado del PSOE Martín Seco visitó esta mañana el municipio para reunirse con el presidente de la asociación Mar de Noia. Tras el encuentro, el político socialista lamentó «o desleixo» del alcalde hacia los fondos recopilados por este colectivo y que constituían el grueso de los fondos del museo.

Seco aprovechó para demandar que el nuevo edificio «sexa un verdadeiro reflexo da importancia do mar nesta vila» y censuró que el gobierno local «rexeite o patrimonio xa recopilado nas antigas instalacións». Recordó que en el 2011, con el socialista Rafael García Guerrero en la alcaldía, el Concello cedió a la asociación Mar de Noia el uso de la antigua plaza de abastos para albergar el museo y que en el 2015 se aprobó una partida de 250.000 euros para la construcción del actual inmueble, cuyas obras concluyeron hace meses.

Por eso no entiende que, ahora, no se haya permitido el acceso al nuevo recinto a los representantes de la entidad y que se haya programado la apertura de las instalaciones con una exposición externa sin invitar, aseguran, a quienes impulsaron la puesta en valor del patrimonio etnográfico noiés: «É unha falla de respecto absoluta ao traballo feito dende o ano 2004 tanto os membros da asociación como os moitos cidadáns que cederon material para o Museo do Mar».

Por último, Martín Seco apremió a la Xunta para que «se involucre en garantir o patrimonio recompilado pola asociación Mar de Noia».