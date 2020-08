O BNG critica a falta de previsión na execución da reforma da fachada marítima de Noia

0

Noia 18/08/2020 14:30 h

Aínda que coincide coa necesidade de mellorar a seguridade viaria na fachada marítima de Noia, o BNG non comulga nin co proxecto que se está a levar a cabo para ampliar a glorieta que une a ponte do Campo cos malecóns de Cadarso e Gasset nin con como se está a executar. Neste sentido, a formación nacionalista critica a falta de previsión na execución dos traballos, o que supón «a necesidade de modificación do proxecto e a paralizaciçon da obra, coas obvias consecuencias paisaxísticas, viarias e económicas».

O BNG cualifica de «importante inaptitude de Costas do Estado e do goberno local de Noia» que non se tiveran en conta no proxecto os servizos básicos do subsolo. A actuación é competencia do Executivo central e está financiada con fondos estatais, pero os nacionalistas consideran que o goberno encabezado por Santiago Freire «non fixo unha revisión oportuna previa ao comezo da obra». Por outra banda, por parte do Bloque censuran a «actitude enganosa» por parte do executivo por afirmar que Costas asumiría todas as modificacións cando teñen «constancia da inversión de recursos propios por cando menos 3.000 euros neste sentido».

Por último, a formación nacionalista tamén cuestiona a «deturpación» da ponte do Campo de Noia coa demolición do firme e da beirarrúa dos primeiros 30 metros do viaduto.