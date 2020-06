La Xunta promociona en Noia el consumo de productos gallegos para impulsar el sector

0

08/06/2020

Durante esta crisis sanitaria los agricultores y ganaderos gallegos «estiveron ao pé do canón» para abastecer de alimentos a toda la población, un esfuerzo que esta mañana quiso agradecer el conselleiro de Medio Rural, José González, durante una visita que realizó al Eroski de Noia para promocionar el consumo de productos de la comunidad. En el acto estuvo acompañado por la titular de Mar, Rosa Quintana, aprovechó para afirmar: «Adquirir pescados e mariscos nestes momentos supón apoiar ás lonxas e ás mulleres e homes que saen ao mar, ás praias ou as bateas cada xornada deste período do estado de alarma, e que poñen no mercado materia prima de gran calidade».

Precisamente, el motivo de la convocatoria era potenciar una dieta saludable y equilibrada a través del consumo de productos del sector primario gallego. En este sentido, González recordó que gracias al canal Mercaproximidade se ha apoyado a los productores de Galicia, al mismo tiempo que se le facilitaba la compra a los consumidores.

Campaña

De hecho, a través del lema #VoudeSúperFeirón, la Xunta activó una campaña que permitía identificar todos estos alimentos, y en qué establecimientos se podrían adquirir.

La empresa Vegalsa-Eroski fue una de las cadenas que se adhirió a esta iniciativa, junto con otras nueve más, «e que permitiu dar saída aos produtos de pequenos agricultores e gandeiros que tiñan pechadas a súas canles habituais de venda, como foi a canle Horeca (hostaleiros, restaurantes e cafeterías), e os mercados ao aire libre», apuntó el titular de Medio Rural.