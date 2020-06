El Concello de Noia prepara la reapertura de la piscina municipal con una puesta a punto

0

Noia / La Voz 09/06/2020 17:26 h

El ejecutivo local noiés continúa trabajando para la futura reapertura de la piscina municipal, cerrada al público desde el pasado 13 de mayo, a causa del estado de alarma decretado por la la crisis sanitaria. En este sentido, el alcalde, Santiago Freire, y la concejala de Deportes, Laura Salgado, han visitado las instalaciones en las que se están realizando obras de mantenimiento y mejora para adaptarse a las pertinentes medidas de protección ante el covid-19.

Los distintos trabajos que se están realizando se extenderán durante las próximas semanas y, de momento, no hay fijada fecha de reapertura. Entre estos se encuentran el pintado de las distintas estancias, la puesta a punto de las máquinas del gimnasio, reparaciones en los vestuarios y diversas tareas de carpinterías en todo el complejo. «Estamos aproveitando estes meses de parón na actividade da piscina municipal para mellorar as instalacións, facer unha posta a punto dos equipos e tamén para dixitalizar toda a documentación que había no arquivo», explicó Salgado.

La edila también abordó la necesidad de adaptar las medidas de protección ante el coronavirus, al indicar que «estamos vendo como alicar os protocolos de seguridade de cara a abrir as portas, pero non é algo sinxelo, pois se reduciría moi considerablemente o número de persoas que poderían utilizar estas instalacións, o que afectará directamente ás persoas aboadas e ao acceso do que disporían a lugares como a piscina, o jacuzzi ou a sauna». Desde el Ayuntamiento han dejado claro que la salud de las personas es lo más importante y que por ello no han podido fijar todavía el día de repaertura.

Asimismo, el Concello de Noia ha procedido a la devolución del importe de las cuotas mensuales de los primeros días de marzo a los usuarios del servicio, puesto que el pago ya fue suspendido para el período posterior a la declaración del estado de alarma.