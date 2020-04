Los comercios de Noia recibirán un kit de arranque para la reapertura

0

La Voz de Galicia M.G.

Noia 30/04/2020 15:47 h

En los próximos días, el Concello de Noia iniciará la distribución de lo que ha denominado kits de arranque para la reactivación de los establecimientos comerciales del municipio. La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la asociación Noia Histórica y cuenta con el consenso de todos los grupos políticos de la corporación, consiste en la entrega gratuita de unos lotes compuestos por, al menos, dos pantallas protectoras, dos mascarillas FFP2 y una garrafa de gel hidroalcohólico. De este modo, se pretende colaborar con los comerciantes en el proceso de reapertura de sus negocios en las primeras fases del proceso de desescalada anunciado por el Gobierno central.

Siguiendo el plan de desconfinamiento del Ejecutivo estatal, el suministro de este material por parte del Concello también se realizará en distintas fases. La primera arrancará en los próximos días, y en ella de facilitará el kit de arranque a aquellos establecimientos que podrán abrir sus puertas el próximo lunes, con cita previa y atención individual; y en la segunda, el material de protección llegará a los pequeños comercios y negocios que podrán abrir durante la fase 1 de la desescalada. En su caso, recibirán el kit antes del 11 de mayo.

Esta medida está abierta a la participación de todos los establecimientos de Noia, sean o no socios de la patronal. En este sentido, la concejala de Comercio, Mariola López Cierto, explicó que se trata «dunha medida que o Concello de Noia toma para apoiar ao comercio local e axudarlle a paliar as consecuencias da crise sanitaria e económica provocada pola pandemia do COVID-19».

Los interesados en participar en esta campaña tendrán que cubrir un modelo de solicitud que estará disponible próximamente en la sede electrónica del Concello y en la página web municipal y entregarlo en el registro, bien por vía telemática o presencial.