Renovado un tramo de 140 metros de la red de abastecimiento de Noia

Noia 25/04/2020 12:48 h

Aprovechando el cierre al tráfico del malecón de Cadarso por las obras de remodelación de la fachada marítima, el Concello de Noia acometió una nueva actuación de mejora de la red de abastecimiento municipal. Lo que se ha hecho es renovar un tramo de la canalización de 140 metros de longitud, sustituyendo la antigua tubería de fibrocemento por otra de PVC.

Esta intervención da continuidad a otra reciente obra en el abastecimiento de agua y servirá para mejorar el servicio en varias calles del entorno del casco histórico. Además de cambiar la canalización, también se mejoraron las conexiones a la red principal de las calles de O Forno y Peregrina, y se renovaron parte de las instalaciones eléctricas en la zona.

El edil de Obras, Martín Fernández Godón, señaló que se aprovechó el cierre al tráfico del malecón para reducir las molestias a la ciudadanía y explicó el objetivo de la actuación: «Estas obras permitirán ofrecer un mellor servizo aos veciños de Noia, xa que este era un tramo moi antigo en fibrocemento e de difícil solución ante posibles avarías, as cales ocasionarían cortes no subministro que afectarían a un sector amplo das rúas do casco histórico».