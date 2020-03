Una embarazada de Noia: «Levo 13 días encerrada e agora teño que arriscarme a ir en taxi ao hospital»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Noia La Voz

Noia / La Voz 25/03/2020 05:15 h

Asustada y absolutamente indignada estaba ayer una vecina de Noia que se encuentra en su primer trimestre de embarazo porque, según el decreto del estado de alarma, no cumple los requisitos para poder ir acompañada de su marido a las pruebas médicas a las que debe someterse la próxima semana en el hospital Clínico. Patricia Fernández asegura que no puede conducir, porque está de baja médica debido a las náuseas y mareos que sufre y porque hace un tiempo tuvo un accidente de tráfico y desde entonces le da pánico ponerse al volante. Pese a ello, asegura que la alternativa que le dan las autoridades es recurrir al transporte público o a un taxi.

«Levo 13 días encerrada na casa e agora teño que arriscarme a ir en taxi ao hospital, pero que sentido ten iso?». Explica que llamó tanto a Sanidade como a la Guardia Civil para asesorarse y que la respuesta es la misma: «Teño que arriscarme a contaxiarme si ou si porque o meu marido, que leva todos estes días comigo na casa, non me pode levar, pero si que podo ir con unha persoa á que non coñezo de nada e que non sei se está infectada ou non». Está pendiente de un informe médico que certifique que no puede conducir, a ver si así le permiten ir acompañada al hospital, pero le parece incoherente que le digan que tiene que usar el transporte público.

Según las fuerzas del orden un embarazo no es una enfermedad y, por tanto, no entra dentro de los casos en los que se permite que más de una persona vaya en el mismo vehículo, si bien matizan que si existe un motivo justificado por el cual Patricia no pueda conducir si podría ir acompañada.

Lo que dice el decreto al respecto es que se admiten excepciones ante una causa «debidamente justificada, que habrá de ser ponderada por las autoridades competentes en cada caso».