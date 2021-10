Los abogados de la madre que perdió la custodia por vivir en la «Galicia profunda»: «La jueza discriminó a nuestra clienta e insultó al rural»

Los abogados de la madre del niño, Claudia Traba y Alejandro Zulueta CESAR QUIAN

Claudia Traba Santos (Fisterra, 1985) es abogada especializada en Derecho de Familia, y Alejandro Zulueta Sánchez (Vigo, 1984) es un experto penalista. Ambos son socios de PS Abogados, despacho situado en la calle Cronista Pacheco, en las inmediaciones de la plaza de Monforte y de los juzgados de A Coruña. Ambos ejercen la defensa de una mujer, natural de Torea, Muros, a la que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella, Málaga, María Belén Ureña Carazo, le retiró la custodia de su hijo, de apenas un año de edad, bajo el argumento de que reside en la «Galicia profunda» y no en la «cosmopolita» Marbella, como la define en un auto la magistrada.

Un escrito y una vista previa que la defensa de la mujer piensa recurrir esta misma semana después de presentar el pasado viernes una queja formal ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. «Solicitaremos la nulidad al entender que la jueza no actuó de forma imparcial», apuntó Claudia Traba Santos, quien añadió: «Lo que hizo esta jueza fue discriminar a nuestra clienta e insultar a la Galicia rural».

Todo este proceso arrancó a comienzos de septiembre cuando la mujer se puso en contacto con este despacho: «Cuando nos comentó su caso le recomendamos que pidiera una autorización para regresar a Galicia, pero la relación empezó a tomar unos derroteros perjudiciales por ambas partes. Como nuestra clienta no tiene vinculación emocional, laboral ni familiar con Marbella, ni tampoco medios económicos ni nadie que le ayudara, salvo el trabajo de su expareja, le dijo al padre que regresaba a Galicia, pero este se opuso. Le dijo: ‘No puedes hacerlo, no puedes irte'. Pero ella hizo lo que haría cualquiera que carece de medios económicos: regresar a la casa familiar, en este caso a la de su madre». Pero, según la defensa, el padre se opuso tajantemente a esta decisión: «Le dijo a nuestra clienta que el niño se tiene que quedar allí [en Marbella], cuando el padre trabaja por las mañanas y por las tardes». No contento con eso, el progenitor presentó «dos denuncias ante la Policía, que no llegaron a nada porque evidentemente ella le había comunicado de forma reiterada su decisión de regresar a Galicia», apuntó Claudia Traba, quien dejó claro que su patrocinada siempre le puso todas las facilidades a su ya expareja para que pudiera ver al niño siempre que quisiera: «Además de las dos videollamadas diarias, le dijo que viniera a Galicia cuando quisiera e, incluso, le facilitó una vivienda, prueba que fue admitida en el juicio, para disfrutar del niño. Él no trabaja los fines de semana y podía ir a visitarlo, pero él no quiso venir» a Muros. Durante la vista se expresó con «cierto sarcasmo», como corroboró Alejandro Zulueta. «La jueza le preguntó si había ido a ver al niño a Galicia y él [nacido en Canarias y con residencia en Marbella] le respondió: ‘¿A dónde? ¿A Coruña? ¿A Torea?'».