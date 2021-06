¿Qué hacer en San Xoán?

El Ayuntamiento recuerda que está «terminantemente» prohibido el consumo de alcohol en la vía pública más allá de las terrazas de los bares o restaurantes.

El concejal de Seguridade Cidadá, Juan Ignacio Borrego, adelantó que en el dispositivo de un centenar de personas participarán, aparte del 092, el 091, los bomberos y Protección Civil. Anunció que su principal cometido será el de evitar aglomeraciones y controlar que las parrilladas cumplan con las normativas. Recuerdan desde María Pita que si en alguna fiesta ocurre algo que no debería ocurrir, los responsables serán los dos adultos que hayan solicitado el permiso pertinente.

San Xoán en A Coruña, la fiesta del desenfreno que en los noventa se trasladó a la playa marta valiña

Más de 800 hogueras iluminarán el San Xoán en Ferrol y Narón

Ante la prohibición de usar espacios públicos, las notificaciones para prender cacharelas en el ámbito privado se han disparado este año en algunos municipios

beatriz antón

Como ya ocurrió en el año 2020, en el San Xoán del 2021 no habrá hogueras en las playas ni tampoco en plazas ni otros espacios públicos. Pero el aroma a humo volverá a impregnar el ambiente en la noche más mágica del año, a tenor de las notificaciones presentadas por los vecinos ante los diferentes ayuntamientos para informar de su intención de prender cacharelas. La prohibición de disfrutar en espacios públicos de una de las citas festivas con mayor arraigo en Galicia ya provocó un aumento de los fuegos en patios, jardines o fincas privadas de la comarca el año pasado. Y este año la tendencia no solo se repite, sino que incluso va a más en algunos municipios.

Un claro ejemplo de ello se puede encontrar en Narón. Si en el 2020 se presentaron casi 400 notificaciones de particulares para hacer hogueras ante el Concello, este año rozan el medio millar. En concreto, son 499. De ellas, 117 se corresponden a la zona urbana, mientras que el resto de los fuegos se prenderán en la zona rural: 66, en O Val; 33, en San Mateo; 50, en Castro; 53, en San Xiao; 72, en Sedes; 30 en Pedroso; y las 18 restantes, en Doso.

Como ya hizo el año pasado, el Concello naronés ha geolocalizado cada una de esas hogueras a través de una plataforma, de manera que si hay algún percance, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) puede comprobar en «cuestións de segundos» dónde está ubicado cada fuego y contactar con sus responsables si fuese necesario. En palabras del concejal de Seguridade Cidadá e Speis, Román Romero, esta herramienta resulta «imprescindible para minimizar riscos ao acortar tempos», y en el caso concreto de la zona rural, con una mayor dispersión población y en la que se concentran la mayor parte de las hogueras, «facilita moito o desprazamento dos profesionais do servizo».

En Ferrol, donde la mayor parte de la población reside en la zona urbana, el número de notificaciones no ha sido tan elevado como en Narón, pero aún así la cifra resulta llamativa, porque han sido más de 300, cuando el año pasado se presentaron en torno a la mitad.

¿Cómo se vivirá la noche de San Xoán en el resto de municipios? La cifra de fuegos notificados varía mucho según la localidad, pero, por poner algunos ejemplos, a día de ayer, el Ayuntamiento de Neda contaba con más de 250 comunicaciones; el de As Pontes, con 40; y el Valdoviño, con unas 200 (en este caso el plazo para informar de las hogueras no termina hasta este miércoles, día 23, a las 11.00 horas). El Concello de Cabanas, por su parte, no ha comunicado a sus vecinos la necesidad de notificar las cacharelas, ya que considera que se trata de una tarea que compete a la Xunta.

Eso sí, todas las autoridades insisten en la necesidad de extremar las medidas de precaución para prevenir accidentes y cumplir a rajatabla las normas de seguridad, como encender los fuegos lejos de árboles y arbustos, mobiliario urbano y tendidos eléctricos o telefónicos.

Sardinas a 6,7, 8 y 11 euros el kilo en la víspera de la fiesta

En la imagen, una placera del Mercado da Magdalena con sardinas CESAR TOIMIL

Martes, día 22 de junio del 2021. A pocas horas del San Xoán, en el Mercado Central de A Magdalena de Ferrol las preciadas sardinas se pueden comprar a 6, 7, 8 y hasta a 11 euros el kilo, según el calibre del pescado y el puesto elegido. ¿Es mucho? ¿Poco? Pues la respuesta tambien varía según como se mire. Si se compara con hace unas semanas, cuando se podían encontrar a cuatro o cinco euros, pueden resultar caras. Pero todos los placeros consideran que son «precios asequibles» para las fechas en las que nos encontramos. «Nadie sabe a cuánto subirán mañana (por hoy), pero el año pasado, el mismo día 23 se vendieron a entre 10 y 16 euros, así que la gente que se las está llevando de víspera hace muy bien, porque seguro que ahorran y la sardina aguanta bien de un día para otro», comenta una placera.

Manuel Pena y Eva Pérez, otros dos operadores de la plaza de abastos ferrolana, la vendían este martes a 7 euros el kilo. «Yo creo que no ha subido tanto como otros años, porque estos días no han sido buenos para faenar, y al hacer tan mal tiempo, la gente no se ha animado a comprar y no ha habido tanta demanda», apunta Manuel.

En el puesto de Esme y David, la de tamaño pequeño se podía adquirir a 6 euros el kilo, mientras que la de gran cálibre se cotizaba a 11 euros en Pescados Lano. «Es que es muy buena, en un kilo solo te entran diez», explican sus responsables.

En cualquier caso, la mayoría de placeros opina que la venta de sardinas «ya no es lo que era». «Mucha gente se ha pasado al churrasco, porque siempre cuesta igual y no quieren sorpresas a la hora de hacer la compra», apunta un operador.

Frente al meigallo, la magia del San Xoán de Carballo

Arrancó en el mercado, con un pregón sin pregonero, una fiesta «sen festa» que pese a todo lo será

Un pregón «sen ninguén que pregoe», una fiesta «non festa» y un espacio que, por el mal tiempo, no pudo ser la Praza «das feiras, dos mercados, dos proxectos futuros e das memorias do pasado». Pese a todo, el San Xoán de Carballo está en marcha. En el mercado municipal, quizás por las plantas asociadas a este celebración o quizás por la gran lona en la que se leía el eslogan de este año, A festa levámola dentro, se respiró algo de la emoción que siempre embarga a los carballeses a estas alturas del año. El 22 de junio siempre empieza algo. Regresó la música en directo, con talento del Conservatorio Profesional: Xavier Lemus, Patricia Camino, Eduardo Coma, Sara Pose y Xairo Campos. Volvieron las palabras.

Sergio Varela, presidente de la comisión de fiestas desde el año pasado («Vaia estrea, diredes vós, e razón non vos falta»), aludió al orgullo de formar parte de la organización y explicó que «nin pode nin debería haber festas» para explicar este San Xoán sin verbenas, sin concursos, sin Bosque, sin actuación estelar. Ganar estas pequeñas batallas supondrá una victoria final al covid.

Habrá, eso sí, actualizaciones localizadas en los barrios, ensayo de una fiesta futura descentralizada, como indició la edila de Festas, Maruxa Suárez: «Boa tarde, sanxoaneiros e sanxoaneiras, ou o que é o mesmo, carballeses e carballesas». Citó al alcalde, Evencio Ferrero, para recordar que él siempre dice que con el San Xoán empieza un ciclo: «Oxalá este sexa o do fin da pandemia e o comezo das apertas, das festas e da saúde». Que se vaya el «meigallo». Apeló a mantener las tradicionales, saltar las cachelas, lavarse el agua con flores: «Sen vós non hai festa». Deseó poder hablar para el 2022 desde el alto del palco de la fiesta y desgranó un «San Xoán 100 % feito en Carballo»: «Penso que temos un dos pobos máis prolíficos en talento e calidade musical». Felicitó al Conservatorio, pulsó las campañas comerciales y presentó un Carballo solidario y plural en el que, hasta el lunes, Día del Orgullo LGTBI, la casa consistorial estará iluminada con los colores del arco iris.

No habrá orquestas, pero se podrá disfrutar «das rúas, da xente»: «Carballeses e carballesas, a festa chega», dijo a los presentes el alcalde: «Hoxe principia un nuevo tempo». También él habló del talento local, jóvenes emergentes, con ganas, con ideas, con ilusión, responsables del cartel y de la imagen de este año. El 26 de junio se cumplirá un siglo de la interpretación del Himno Gallego en Carballo por parte de Cántigas da Terra. Fue el 24 de junio de 1891, de otro lado, cuando el hijo predilecto de Carballo, Alfredo Brañas, dijo en su discurso en los Xogos Florais de Tui: «Temos patria, temos linguaxe, temos fe, estamos salvados».

De todo eso queda algo. Frente al meigallo del covid, por tanto, la magia del San Xoán, las meigas de Bergantiños encarnadas en un divertido vídeo interpretado por Galeatro. Esta noche del 23 de junio tocará apelar al «lume purificador». Vienen días contenidos, de mínimos, pero especiales.

Las hogueras de San Xoán encenderán Arousa, pero en privado y bajo vigilancia

La Guardia Civil y las policías locales vigilarán que no se enciendan en zonas públicas

antonio garrido

Por segundo año consecutivo, habrá San Xoán, pero de aquella manera. Adiós, o al menos hasta luego, al desparrame en arenales y xuntanzas de barrio porque el covid-19 sigue ahí y es especialmente feliz en las reuniones tumultuarias, y hola a los encuentros privados y a las sardinas con el grupito de amigos y poco más. La de esta noche es, probablemente y teniendo en cuenta la velocidad a la que discurre la vacunación, la última gran cita que despierta el recelo, y el miedo, de los dirigentes por su condición de tumultuosa y se han preparado medidas especialmente restrictivas, probablemente más exigentes que las del año pasado, para intentar evitar cualquier resbalón que nos vuelva a meter en un compromiso.

Lo anunció, por ejemplo, el alcalde de O Grove hace ya unos días. La vigilancia en la localidad meca será estricta para que solamente se enciendan las hogueras que cuenten con permiso y para que todas las brasas, sobre todo las que tengan su sede en establecimientos de hostelería, estén apagadas a la hora establecida. «A partir de las doce de la noche, los locales ni podrán admitir a más clientes ni podrán servir más consumiciones. Y a la una de la madrugada tendrán que estar vacíos y cerrados», asegura el alcalde.

En Vilagarcía no van tan lejos en cuanto a las restricciones. En su caso, recuerdan las normas de seguridad que deben seguir quienes hayan obtenido el permiso para realizar la hoguera en su propiedad privada y, por lo que respecta a los establecimientos hosteleros, son 21 los que han solicitado permiso para realizar sardiñadas y barbacoas. A todos ellos se les recuerda que deben respetar las normas de seguridad que dicta la Xunta. Normas que también se recuerdan desde el ayuntamiento cambadés. Allí, la cifra de permisos es mucho menor, y se insiste en que está prohibido comer o beber de pie, que no puede haber música y que tienen que dejar de servir a las doce de la noche aquellos que estén autorizados a servir comidas y a las once de la noche los que no. Se insiste también en la necesidad de respetar los aforos de los establecimientos (50% en el interior y 75% en terrazas) y advierten de que se establecerá un dispositivo especial de vigilancia en el que participarán la Policía Local y la Guardia Civil.

También habrá una especial vigilancia en Vilagarcía. Las playas de la localidad, especialmente A Compostela y A Concha, se habían convertido en lugares en los que se aglutinaban mucha gente y muchas hogueras. Este año todo eso está prohibido y desde el Concello ya advierten que la Policía Local vigilará que se cumplan las normas con vigilancia constante para evitar desmanes.

El resumen para el espíritu de este año lo hace a la perfección el edil cambadés Tino Cordal (Somos): «Compre facer un chamamento á responsabilidade porque custou moito chegar ata aquí logo dun duro mes de maio e non se trata de botar todo pola borda por unha noite de troula».

Cribado en Berdón

Por otro lado, el Sergas realizará hoy un criado voluntario en Vilagarcía. La cita será en el campo de fútbol de Berdón, a partir de las nueve de la mañana. Desde el servicio de Salud se han citado a cuatrocientos vecinos de la zona para que acudan a realizar unas pruebas para las que se desplazarán dos equipos de enfermería, que se encargarán de realizar las pruebas. Los resultados se notificarán por SMS si son negativos y con llamada en el caso de ser positivo.

Medio millar de cachadas con permiso que se celebrarán por toda la comarca

Serán alrededor de medio millar las hogueras que se celebrarán en fincas particulares esta noche a lo largo de toda la comarca de o Salnés. En Vilagarcía son 269 las solicitudes que se han aprobado para esta noche, a las que hay que sumar otras 206 para la de San Pedro, cita que también cuenta con gran seguimiento en la localidad arousana. El Concello ha informado perfectamente a cada uno de los solicitantes de las normas de seguridad que deberán seguirse. «As fogueiras terán un perímetro de seguridade de seis metros de radio por cada metro de altura de combustible, no cal non poderá haber edificacións, mobiliario urbano ou calquera material combustible. Porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como de que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables. Ademais, a fogueira debe situarse lonxe de zonas de vexetación susceptible de ser queimada», recuerdan desde Ravella. Además, no se podrán quemar materiales contaminantes y habrá que tener a mano material para la extinción del fuego.

En O Grove, 92

En O Grove son 92 las hogueras que han obtenido permiso para su celebración, y, según apunta el alcalde José Cacabelos, en un 90% son para hogueras privadas. En Valga, por su parte, se han tramitado un total de 96 solicitudes, de las que se ha dado el visto bueno a 93. La parroquia que registró un mayor número de solicitudes fue Cordeiro, con un total de 31.

Por lo que respecta a Cambados, son 89 las solicitudes que se han cursado para realizar hogueras privadas.

San Juan repele el efecto covid y brillará en Barbanza con un millar de hogueras

La imposibilidad de montar grandes cacharelas en terrenos públicos dispara en algunos puntos las solicitudes; en Ribeira se presentaron 270 y en Boiro, 140

m. x. blanco

Los barbanzanos tienen ganas de fiesta y así lo están demostrado en la celebración que abre la agenda estival. Pese a que los concellos de la comarca han apostado por la cautela, manteniendo las estrictas limitaciones de la pasada edición, cuando la pandemia se encontraba en su punto álgido, el San Juan ha logrado repeler el efecto covid y el cielo se iluminará esta noche con un millar de hogueras. Por lo menos, esa es la previsión en función de las solicitudes que han sido tramitadas en los once concellos de la zona.

Se trata, en conjunto, de una cifra elevada, que se sitúa por encima de la que se venía registrando antes de la irrupción del covid. Pero hay grandes desigualdades entre unos municipios y otros, de las que se desprende que es allí donde solían montarse multitudinarias fogatas donde la gente se resiste a prescindir de la fiesta que marca el arranque del verano, de modo que se han disparado las peticiones procedentes de particulares.

A la cabeza del ránking se sitúa el término ribeirense, donde ya el pasado fin de semana deberían haberse catado las sardinas de Artes y cientos de personas acudirían esta noche a Palmeira para disfrutar de un duelo de hogueras aderezado con orquesta y los manjares culinarios de rigor. Ante la prohibición de montar cacharelas en playas y otros espacios públicos, los vecinos han optado por hacerlas en sus propiedades. Tanto es así que el departamento municipal de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a la realización de unas 270 fogatas.

También en Boiro la noche se presenta calentita. A última hora de la mañana de ayer, con el plazo ya cerrado, habían sido registradas 152 peticiones, pero desde el área de medio ambiente reconocían que «sempre chegan algunhas fóra de prazo». Y como es mejor tenerlas controladas, se suelen admitir. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, desde este departamento explicaron que ni hubo que denegar solicitudes por pretender montar fogatas en terreno público ni se recibieron llamadas en este sentido: «A xente xa tiña asumido que non se ían poder facer».

Pese a ello y para evitar el incumplimiento de la normativa, hoy se realizará una batida por aquellas zonas del litoral en las que tradicionalmente se acumulaban las hogueras, como A Retorta, O Chazo y Barraña.

El número de hogueras también se presume importante en Rianxo, con 126 permisos concedidos por el Concello, y en A Pobra, donde hay unos 120 fuegos autorizados. Lo mismo ocurre en Noia, donde se han tramitado cerca de 90 peticiones.

Solo cuatro en Carnota

En el lado opuesto de la balanza se sitúan municipios como el de Carnota. Se ve que las restricciones han desanimado a los ciudadanos, puesto que a última hora de la mañana de ayer, con el plazo para solicitar el permiso ya concluido, solo eran cuatro las peticiones tramitadas. Tampoco la cifra era muy elevada en Lousame, 26, pero allí todavía hoy se pueden registrar solicitudes.

En Muros, el que solía ser otro de los puntos fuertes del San Juan barbanzano, serán unos 60 los puntos de fuego que iluminen esta noche el cielo, mientras que en Porto do Son también superarán el medio centenar. Tanto en Mazaricos como en Outes, han sido sobre 40 los vecinos que han tramitado los permisos necesarios para encender hogueras.

« O que máis me preocupa é o volume das cachelas »

En un San Juan normal, Nacho Pérez, el responsable del grupo de emergencias de Boiro, y su equipo recorrerían hoy el municipio para velar por el cumplimiento de las normas en las hogueras montadas en terreno público. Como solo se pueden montar cacharelas en fincas privadas, se ahorrarán la inspección, pero estarán alerta por la noche y harán alguna que otra ronda: «Si que iremos, sobre todo por lugares onde hai risco de que prenda lume, para comprobar que todo está ben».

Él apela a la responsabilidad de los vecinos para garantizar una noche de San Juan tranquila. Pide que no se confíen por el hecho de estar en terrenos privados o incluso cerrados: «O que máis me preocupa é o volume das cachelas e a altura que poidan alcanzar. Sálvanos que estivo chovendo os últimos días e o terreo está mollado». Recuerda también que no están permitidos materiales como colchones o ruedas.